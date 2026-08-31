日本鳥海號回長崎母港 可搭載戰斧巡弋飛彈

日本的神盾艦「鳥海號」先前經過改裝後，已取得發射美製「戰斧」巡弋飛彈的能力，並在昨天返回日本長崎的母港。「鳥海號」是日本海上自衛隊首艘取得發射戰斧飛彈能力的艦艇。

日本TBS電視台報導，「鳥海號」今年3月改裝完畢後，上月已成功在太平洋試射戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。防衛省（相當於國防部）之後預計向美國採購400枚戰斧飛彈，不過尚不清楚具體配備的時間。

戰斧巡弋飛彈的射程約1600公里。

「讀賣新聞」今天報導，「鳥海號」昨天上午返回日本長崎縣佐世保市的佐世保基地，並在美國與日本艦艇並列的碼頭靠岸。

大批「鳥海號」水手的親友昨天也在沿海地區，以及可眺望基地的瞭望台迎接「鳥海號」。這艘艦艇睽違近1年返回日本，並接受歸國儀式。

「鳥海號」艦長田中信也表示，「取得發射戰斧飛彈的能力，對於我國的安全保障而言，是從事重要的任務。能報告完成任務與全員平安歸國，感到相當高興」。

身為海上自衛隊最高指揮官的海上幕僚長齋藤聰本月25日在例行記者會表示，「這次獲得的知識與經驗，是提升海上自衛隊全體能力的寶貴資產」。齋藤聰正好出生於佐世保市。

他也透露，考量船員長期派駐美國，這次首度安排一段時間讓船員公費返回日本。至於「鳥海號」何時出任務，他以「涉及部隊運作細節」為由，並未公布。