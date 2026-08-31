北約加強極地軍事部署 俄外長：直接安全威脅

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，隨著北大西洋公約組織（NATO）成員國因俄烏戰爭加強在北極的軍事部署，俄羅斯視北約在北極的活動為直接安全威脅。

路透社報導，北約2月啟動一項名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的任務，旨在強化極北地區軍事存在。此舉是在北約與俄羅斯關係緊張，加上美國總統川普積極推動取得格陵蘭的雙重背景下推出，凸顯北約對北極地區的關注日益升高。

俄羅斯視北極為其利益範圍，部署包括核動力潛艦在內的艦隊，同時也在當地開發一條連結亞洲國家的航線。

莫斯科先前已對「北極哨兵」表達抗議，拉夫羅夫在文章中表示，俄羅斯視北約在當地的軍演「具侵略性」。

他在這篇由俄羅斯外交部發布的文章中表示：「這類在極北地區的軍事活動，對俄羅斯安全構成直接威脅，可能引發武裝對峙並帶來災難性後果，風險正在升高。」

俄羅斯在北極擁有最大規模的軍事存在與最完善的基礎設施。近年來，中國也開始在這個礦產資源豐富的地區增加活動，且多半是與莫斯科合作進行。

挪威本月擴編一支近期成立、總部設於北極的部隊，這是繼俄羅斯2022年發動烏克蘭戰爭後，北約成員國強化防禦部署的最新措施。

莫斯科先前已駁斥有關威脅北約的指控。