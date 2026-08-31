彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

美國財長貝森特30日受訪透露，預計每周公布新一波次級制裁，首先鎖定銀行業，但未公開本周將遭制裁的銀行名稱。彭博報導，美國持續升高對伊朗的經濟制裁，恐考驗中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭組成的「安全俱樂部」，即上海合作組織究竟有多大影響力。

上合組織一度被西方視為「東方版北約」，中國、俄羅斯與伊朗近年也增加聯合軍演，但組織至今未能建立開發銀行、共同支付機制，經濟整合也相當有限。卡內基俄羅斯歐亞中心研究員烏馬洛夫（Temur Umarov）表示，上合組織領袖將設法透過峰會向美國總統川普展現「另一邊也有力量」，但西方其實高估這個組織的實際凝聚力與行動能力。

二十國集團（G20）財長與央行總裁會議，自8月31日至9月1日在美國北卡舉行。會前，美國財政部長貝森特受訪路透表示，將與全球財長分別會談，要求各國配合美方對德黑蘭施壓。他表示，下一步可能直接將某家金融機構全面排除在以美元為基礎的金融體系之外。

貝森特告訴美聯社，他將在G20會議期間與中國官員談及此事。至於是否因北京持續採購伊朗石油而制裁中國，他說：「所有選項都在桌面上。」他並否認川普政府不願對中國施壓，稱這是媒體塑造的「錯誤說法」，強調中美都支持重啟荷莫茲海峽航運、防止伊朗發展核武。

貝森特還說，屆時將要求G20成員國重新檢視與中國的貿易條件，增加對中國的貿易壁壘，以縮小全球失衡，並向北京施壓，要求中國經濟減少依賴出口、轉向擴大內需。

同一時間，上海合作組織（SCO）峰會也將在吉爾吉斯舉行，習近平、普亭與伊朗總統裴澤斯基安料將會面，這是美以對伊朗開戰以來，中俄伊三國領導人首度會晤。與會者還包括印度總理莫迪、中亞國家、巴基斯坦與白俄羅斯領導人。

華府升高對德黑蘭的經濟施壓，可能暴露挑戰西方主導世界秩序的上合組織成立25年以來，難以採取一致行動的弱點。彭博指出，這個集團近年大幅擴張，但成員國彼此競爭，導致很大程度上始終無法把地緣政治野心轉化為可在全球舞台實際採取行動的具體機制。

因此，這次上合會結果很可能只是象徵性聲援德黑蘭。習近平與普亭都沒有展現願意對伊朗提供軍事支援的跡象，經濟援助也相當有限。

歐亞集團資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan）認為，中方料將循一貫口徑譴責美國，但北京也可能避免凸顯上合組織無力保障成員國安全。

上海合作組織2001年由中國、俄羅斯與中亞國家成立，之後陸續納入印度、巴基斯坦、伊朗與白俄羅斯，目前成員國人口占全球逾40%，經濟規模約占全球GDP的1/4。