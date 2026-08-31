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烏克蘭前防長籌設國防科技基金 盼寫下戰爭新歷史

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
烏前防長費多羅夫。歐新社 葛讓
烏前防長費多羅夫。歐新社 葛讓

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）正尋求美國投資，籌設國防科技基金，希望成立並管理武器研發公司，打造新型武器，以協助基輔抵抗俄羅斯，寫下俄烏戰爭的「新歷史」。

費多羅夫上月遭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）解職。他在華府接受「金融時報」（Financial Times）專訪時拒絕透露自己是否會與川普政府人士會面，但他表示，如果美國提供愛國者（Patriot）防空系統攔截彈，他很樂意協助美國「建立無人機大軍」，以換取烏克蘭未來數月所需的防空支援。

據報導，費多羅夫正向創投業者、私人投資人及美國科技公司尋求支持。他還說，目前正與「大量」有意投資烏克蘭創新的潛在投資人洽談。

費多羅夫強調：「這並非傳統的創投基金。我們正在書寫戰爭的新歷史。」

他表示，這項基金將超越傳統創投基金的模式，不僅能投資現有的烏克蘭新創公司，也能自行創立企業，並運用西方資金研發對烏克蘭抵抗俄羅斯持續入侵至關重要的技術。

至於他是否會擔任基金管理人或從中獲得財務利益，費多羅夫並未透露。

他指出，基金初期將聚焦3大領域：首先是戰場機器人技術，以降低基輔對人力的依賴，並減少前線部署的兵力；再者是低成本的高速攔截無人機，用於對付俄羅斯新型噴射動力攻擊無人機；第三則是搭載人工智慧（AI）技術的低成本飛彈。

費多羅夫表示，俄羅斯很可能將戰事拖長，如果戰爭再持續2至3年，這項基金將有助研發最先進的「戰場解決方案」，同時讓投資人了解烏克蘭從戰爭中汲取的經驗。

現年35歲的費多羅夫是烏克蘭史上最年輕的國防部長，任職僅6個月便遭解職。他遭撤換後引發長達數週的全國抗議，也使澤倫斯基陷入總統任期內最嚴重的政治危機。

烏克蘭國會議員、退役軍人及公民社會領袖——其中包括許多曾在費多羅夫遭解職後支持他的人——得知他出國的消息後感到失望。費多羅夫28日訪問羅馬後宣布將擔任義大利國防部長的無薪顧問，也讓許多人質疑他的動機。

不過，費多羅夫表示，協助義大利軍方推動創新，可能為雙方合作開啟新局面，因為義大利擁有基輔所欠缺的防空能力。他也表示將尋求在其他夥伴國家擔任類似顧問職務，可能包括法國及美國。

澤倫斯基將費多羅夫解職時表示，原因包括他未能妥善處理烏克蘭軍事動員問題，且他與武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）之間存在無法調和的分歧。

數天後，隨著民眾發動示威，瑟爾斯基也遭解職。此後，費多羅夫打破戰時為維持團結而避免公開批評政府的長期禁忌，呼籲舉行戰時全國大選。他還稱烏克蘭正在輸掉戰爭，進一步引發爭議。

費多羅夫告訴金融時報：「此舉不是針對澤倫斯基，也不是針對任何特定人士。這是因為我們需要…更新國家的運作系統。」

烏克蘭 戰爭 俄烏

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