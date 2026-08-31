尼日軍政府與俄傭兵平息叛變 首都尼阿美恢復平靜

尼日士兵發動叛變並企圖攻入總統府，軍政府與俄羅斯傭兵已聯手平息。首都尼阿美（Niamey）市容與商業活動今天恢復正常，通往總統府等幹道也重新開放。

法新社報導，尼日軍方與其俄羅斯「非洲軍團」（Africa Corps）盟友，週五至週六整夜與叛變士兵激烈交火，直至稍晚才成功奪回控制權。

叛變士兵一度試圖攻入總統府。據安全消息人士指出，數人在事件中喪生，另有部分遭逮捕。電視畫面顯示有士兵投降。

尼日自2023年7月政變後，即由蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍掌權，他推動尼日傾向俄羅斯並疏遠西方夥伴，尤其是前殖民宗主國法國。

居民表示，叛變士兵曾在通往空軍基地的路上設下路障，上述路段以及通往總統府的道路今天再度開放。

當地民眾恢復日常作息，昨天暫停營業的商店重新開張，尼阿美主要市場也恢復運作。

在空軍基地附近塔拉傑（Talladje）地區的居民說：「我們週五經歷如地獄般的一夜。今天早上就像天堂一樣，因為昨晚非常平靜。」

奈及利亞發布聲明，敦促「尼日政府與人民共同努力，以包容且各方參與的方式，恢復穩定與憲政秩序」；沙烏地阿拉伯今天則表示與尼日政府團結一致，共同對抗任何企圖破壞安全與穩定的行動。