快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

尼日軍政府與俄傭兵平息叛變 首都尼阿美恢復平靜

中央社／ 阿必尚30日綜合外電報導
尼日驚傳士兵叛變，軍政府重新掌控局後，29日人們聚集在首都尼阿美協和廣場，保全人員在一旁警戒。路透
尼日驚傳士兵叛變，軍政府重新掌控局後，29日人們聚集在首都尼阿美協和廣場，保全人員在一旁警戒。路透

尼日士兵發動叛變並企圖攻入總統府，軍政府與俄羅斯傭兵已聯手平息。首都尼阿美（Niamey）市容與商業活動今天恢復正常，通往總統府等幹道也重新開放。

法新社報導，尼日軍方與其俄羅斯「非洲軍團」（Africa Corps）盟友，週五至週六整夜與叛變士兵激烈交火，直至稍晚才成功奪回控制權。

叛變士兵一度試圖攻入總統府。據安全消息人士指出，數人在事件中喪生，另有部分遭逮捕。電視畫面顯示有士兵投降。

尼日自2023年7月政變後，即由蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍掌權，他推動尼日傾向俄羅斯並疏遠西方夥伴，尤其是前殖民宗主國法國。

居民表示，叛變士兵曾在通往空軍基地的路上設下路障，上述路段以及通往總統府的道路今天再度開放。

當地民眾恢復日常作息，昨天暫停營業的商店重新開張，尼阿美主要市場也恢復運作。

在空軍基地附近塔拉傑（Talladje）地區的居民說：「我們週五經歷如地獄般的一夜。今天早上就像天堂一樣，因為昨晚非常平靜。」

奈及利亞發布聲明，敦促「尼日政府與人民共同努力，以包容且各方參與的方式，恢復穩定與憲政秩序」；沙烏地阿拉伯今天則表示與尼日政府團結一致，共同對抗任何企圖破壞安全與穩定的行動。

尼日 阿美 俄羅斯

延伸閱讀

一度危及總統府… 尼日平息叛變 傳俄軍助奪回首都空軍基地

攻烏克蘭受阻 俄對歐洲灰色侵擾企圖分化援烏盟邦

CIA局長密訪莫斯科 提美俄烏峰會

援助尼泊爾 慈濟醫療團隊與賑災物資挺進災區

相關新聞

順差加劇 美歐醞釀聯手逼升人民幣

二十國集團（Ｇ20）財長與央行行長會議將於八月卅一日至九月一日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，美國華爾街日報在會前披露，面對中國貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手向北京施壓以推升人民幣匯價，重演一九八五年「廣場協議」（Plaza Accord）。不過，報導也提到中國外匯管制及美歐內部分歧，使相關構想面臨阻力。

CIA局長密訪莫斯科 提美俄烏峰會

美國新聞網站Axios廿九日引述兩位聽取相關簡報的消息人士報導，美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫廿五日密訪莫斯科期間，提議舉行美俄烏三方峰會，以結束俄烏戰爭。

罕見！外媒爆日本駐台機構設地下核掩體 防範「台灣有事」

日本產經新聞30日引述多名知情人士透露，日本對台窗口機構「日本台灣交流協會」台北事務所的一處相關設施，已設置日本國產地下核避難所。由於日本國產核避難所設置於海外相當罕見，產經新聞研判此舉可能是為因應「台灣有事」，強化危機管理體制。

告別北美一體化？美、加關稅角力，談判桌上的「卡尼主義」與霸權賽局

在加拿大安大略省與美國密西根州的邊境橋樑上，一輛輛載滿了引擎模組、車架等整車組裝所需零組件的貨車，每天都在美加兩國之間往返穿梭數次。數十年來，這種跨越國境如僅跨越工廠的流動，是北美自由貿易體系的常態景象。然而，隨著2026年8月下旬美、加貿易談判宣告破局，這條運作順暢的跨國生產鏈可能被迫中斷。

救民調 李在明提名6內閣要職

南韓（簡稱韓）總統祕書室長姜勳植卅日說，總統李在明同日提名六位內閣閣員，包含副總理兼「財政經濟部」部長與國防部長等要職。這些職位雖無需南韓國會行使同意權，但仍需經國會召開人事聽證會予以審查。

重啟入歐盟談判 冰島公投未過

北歐島國冰島廿九日舉行公投，決定是否重啟自二○一五年起中止的加入歐盟談判。冰島國家廣播公司（ＲＵＶ）等外媒卅日報導，這次公投結果為「不同意」。前年十二月就任的冰島總理弗羅斯塔多提爾此前表示，只要結果是不同意，那終其任內，都將不再舉行是否加入歐盟的辯論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。