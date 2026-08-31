罕見！外媒爆日本駐台機構設地下核掩體 防範「台灣有事」

日本產經新聞30日引述多名知情人士透露，日本對台窗口機構「日本台灣交流協會」台北事務所的一處相關設施，已設置日本國產地下核避難所。由於日本國產核避難所設置於海外相當罕見，產經新聞研判此舉可能是為因應「台灣有事」，強化危機管理體制。

報導指出，這座地下避難所由日本World Net International製造，今年春季完成設置，可抵禦核生化（NBC）武器攻擊，配備可過濾放射性物質等有害物質的通風設備、防爆門，並具抗震性能。

核避難所主要在冷戰時期於歐洲發展，包括面對前蘇聯威脅的芬蘭及永久中立國瑞士等。日本國內過去幾乎未普及這類設施，World Net International則吸收歐洲累積的相關技術與經驗投入開發，目前已在日本向個人及企業銷售超過80座，相關經驗被認為促成此次接獲訂單。

日本台灣交流協會台北事務所在台灣相當於日本大使館，負責簽證等領事業務及日台交流實務，事務所代表則相當於大使。

產經新聞指出，近年中國持續加強對台軍事壓力，去年12月曾舉行包圍台灣形式的軍演，掌管核飛彈部隊的火箭軍也參與部署；今年7月中國又進行潛射彈道飛彈（SLBM）試射，展示對美核嚇阻能力。

對於相關設施設置核避難所，日本台灣交流協會回應，相關事項涉及設施警備，「不便回答」；製造商World Net International則表示，對此事沒有可對外說明的內容。