衛星影像示警蘇丹戰事升溫 邊境現大規模軍力部署

蘇丹內戰持續延燒逾3年。近期一項衛星影像顯示，靠蘇丹邊境的衣索比亞有處軍事基地近期出現大批軍車與軍事物資，可能與蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」活動有關，外界憂心恐怕蘇丹內戰進一步擴大。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，耶魯大學人道研究實驗室（Yale Humanitarian ResearchLab）28日發布報告稱，衛星影像顯示在8月23日至28日間，衣索比亞的阿索沙（Asosa）國防軍基地出現明顯增加的軍事活動。

報告指出，基地在短短5天內新增約100輛輕型軍車，數量約為23日的6倍；另外還發現15輛疑似裝甲運兵車、14輛運輸拖車，及至少8輛貨卡車，其中部分軍車裝有武器。耶魯估計，這批車輛應可運送約750至1000名人員。

耶魯研究人員警告，阿索沙軍事基地快速擴張，可能提高蘇丹青尼羅省省會達馬津（Ed Damazin）遭受攻擊的風險，不僅可能擴大蘇丹內戰規模，也可能導致蘇丹境內平民傷亡和進一步流離失所，並引發難民越境湧入衣索比亞。

但耶魯研究團隊也表示，目前無法單憑衛星影像來證實相關戰場。

報導強調，此景象發生在青尼羅省近期戰事升溫之際。蘇丹內戰已從西部城市達佛（Darfur）與柯多方（Kordofan），擴大至靠近衣索比亞邊境的青尼羅省。

蘇丹因政府國防軍（SAF）總司令柏罕（AbdelFattah al-Burhan）與副手達加洛（Mohamed HamdanDaglo，外號Hemedti）之間權力鬥爭，雙方於2023年4月爆發戰爭。達加洛現為快速支援部隊領袖。

快速支援部隊10日在靠衣索比亞邊境的喀木克（Kurmuk）一帶發動反攻，並與國防軍在邊境地區（包括青尼羅省）持續交戰。快速支援部隊還宣稱將攻占國防軍在青尼羅省的據點。

報導引述不具名分析人士指出，柯多方目前仍是兩軍最重要的戰場。蘇丹國防軍去年重新控制首都喀土穆及中部部分地區後，將戰線逐漸向西移動。目前西部達佛地區仍由快速支援部隊控制，並試圖從科多方切斷國防軍的東西向交通與補給線。

英國政府7月發布安全評估指出，蘇丹已出現事實上的區域分裂風險。快速支援部隊在達佛建立平行政府；而國防軍則試圖重新奪回西部地區。

柏罕雖於15日表示願與敵軍討論和平協議，但拒絕任何讓敵軍取得政治權力的方案，並強調，國防軍將繼續作戰，直到奪回所有由敵軍控制的地區。

美國24日在聯合國安全理事會中呼籲擴大對蘇丹武器禁運範圍，並認為外部勢力持續提供資金、武器與政治支持，是戰事延續的重要因素。聯合國報告也曾揭露有哥倫比亞傭兵參與作戰，但遭涉及國家否認。

聯合國國際移民組織（IOM）20日表示，蘇丹內戰迄今3年半已造成至少5萬9000人死亡，約1300萬人流離失所，部分地區並陷入饑荒。且柯多方自去年底戰事激化後，已新增20多萬人流離失所。此外，在今年前4個月，戰爭犧牲者中約有8成死於無人機攻擊。