德國推戰後最大情報改革 強化主動反制混合戰威脅

面對基礎設施破壞、網路攻擊等混合威脅增加，德國政府正推動戰後最大規模情報制度改革，過去以情蒐為核心任務的情報機關，未來在特定威脅下，可主動駭入海外無人機工廠、化武實驗室破壞生產，或癱瘓外國政府駭客組織伺服器。

德國內閣本月通過「情報機關法改革法案」草案，根據聯邦政府新聞稿，這是德意志聯邦共和國成立以來，對國外情報單位聯邦情報局（BND）及國內情報單位聯邦憲法保衛局（BfV）法律基礎規模最大、最根本的一次改革。

德國總理府部長兼情報機關事務專員瓦肯（NinaWarken）表示，德國持續成為混合攻擊目標，為履行國家保護公民的責任，情報機關需要更多權限及額外行動能力；內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）則指出，面對間諜活動、網路攻擊及外國勢力秘密行動，德國需有新因應方式。

根據草案，改革將擴大科技情蒐權限，強化人工智慧、生物辨識等資料分析能力，放寬情報共享及資料保存規定，並整併監督機制。

其中最受矚目的部分，是大幅賦予情報機關「主動措施」權限，讓情報人員在特定情況下不再只是蒐集及分析威脅資訊，也能直接採取行動阻止威脅。

例如負責海外情報工作的聯邦情報局，在偵查駭客組織資訊系統時，可刪除受害者遭竊資料，也可透過置入瑕疵零件等方式干預貨物供應。

面對特定重大威脅，聯邦情報局還可在接受獨立監督委員會審查後，侵入海外化學武器實驗室或無人機工廠資訊系統破壞生產，也可關閉或癱瘓外國政府駭客組織及假訊息行動者使用的伺服器。

負責國內情報工作的聯邦憲法保衛局同樣將取得主動介入權限。若特定威脅可能造成嚴重社會動盪，或外國勢力情報活動可能造成特別嚴重損害，可採取相應反制措施。不過，這類措施只能針對物品或設備，不能針對人，且只有在其他機關無法達成相同目的時才能採取。

德國戰後安全制度長期強調警察與情報機關分離，情報機關主要負責秘密蒐集及分析資訊，警方則負責執法及採取強制措施。這項原則汲取納粹時期秘密國家警察權力過度集中的歷史教訓，此次改革因此引發爭議。

自民黨（FDP）主席庫比基（Wolfgang Kubicki）將改革形容為「歷史性的禁忌突破」，認為德國不應走回頭路；綠黨國會議員馮諾茲（Konstantin von Notz）則警告，新制度正在模糊警察與情報機關的界線，未來情報人員可能直接對公民採取行動，卻不像警方一樣受到透明的法治規範約束。

針對外界疑慮，聯邦政府表示，草案同時將目前分散於不同機構的法律監督權限，集中交由獨立監督委員會（UKRat），德國情報機關從情蒐前的審查、取得資料後的處理，到新增的主動反制措施，都納入監督範圍。

獨立監督委員會並須直接向聯邦議院的議會監督委員會報告，以強化國會監督。「情報機關法改革法案」草案目前僅獲聯邦內閣通過，仍須經國會完成立法程序後才能實施。