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利比亞敵對當局達成協議 24個月內舉行全國大選

中央社／ 的黎波里30日綜合外電報導

利比亞敵對政治陣營的代表今天簽署一項獲聯合國支持的協議，同意於24個月內舉行總統和議會選舉，被視為在這個深陷分裂國家推動舉行延宕已久全國大選的重要一步。

法新社報導，這份協議是近幾個月來在義大利首都羅馬和突尼西亞首都突尼斯舉行會談的成果。雙方在的黎波里的聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）總部完成簽署。UNSMIL團長塔特（Hanna Tetteh）出席見證。

利比亞總統委員會副主席柯尼（Moussa al-Koni）對此表示歡迎，稱這是一個「能讓利比亞從管理分歧走向結束分歧的機會」。來自東部的代表阿巴（AbdulRahman Al-Abbar）則說，雙方已經「同意作出重大妥協」。

北大西洋公約組織（NATO）於2011年揮軍推翻前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）後，這個油藏豐富北非國家即陷入群雄割據局面，自從2014年以來分裂成敵對的西部和東部政權。

其中，西北部的黎波里是獲聯合國承認的全國協約政府（Government of National Accord, GNA）所在地；自封利比亞國民軍（Libyan National Army）的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）則支持另一個位在東部的政府。

GNA於2021年3月將權力移交給新成立的全國團結政府（Government of National Unity, GNU）。

路透社報導，GNU政治事務與通訊國務部長埃拉菲（Walid Ellafi）表示，根據上述協議，立法機構和總統選舉應於「不超過24個月」期限內，在單一行政權力及統一國家機構之下舉行。

電視頻道al-Masar報導，哈夫塔對於「處理多年未解決、阻礙利比亞人民推進總統和議會選舉意志」的進展表示歡迎。

旨在統一這個分裂國家的總統大選原定於2021年底舉行，卻因主要候選人資格爭議而擱置，目標解決利比亞逾十年衝突的政治進程也為之停滯不前。

聯合國支持的上述協議之外，美國總統川普的阿拉伯和中東事務資深顧問布洛斯（Massad Boulos）也主導另一項旨在促進利比亞東部和西部當局和解的倡議。

利比亞 聯合國

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