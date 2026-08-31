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救民調 李在明提名6內閣要職

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
南韓總統李在明30日提名6位內閣閣員，包含副總理兼「財政經濟部」部長與國防部長等要職。歐新社
南韓總統李在明30日提名6位內閣閣員，包含副總理兼「財政經濟部」部長與國防部長等要職。歐新社

南韓（簡稱韓）總統祕書室長姜勳植卅日說，總統李在明同日提名六位內閣閣員，包含副總理兼「財政經濟部」部長與國防部長等要職。這些職位雖無需南韓國會行使同意權，但仍需經國會召開人事聽證會予以審查。

這次一口氣提名六個部會首長，被視為去年六月上台的李政府，執政第二年的內閣大改組。「韓美聯合司令部」前副司令姜信哲被提名出任防長。

南韓在野小黨「基本所得黨」籍國會議員龍慧仁被提名出任「性別平等家庭部」部長，有望成為南韓首位一九九○年後出生的部長級官員。其餘三個部會首長的被提名人，分別有望出掌法務部、主管中小企業等業務的「中小風險企業部」及國土交通部。

值得注意的是五十八歲、退役四星將領姜信哲被提名出任防長。李在明去年六月就任後，提名資深國會議員安圭伯出任防長，是南韓近六十四年首位文職防長。但由於李在明表明希望盡快從美軍手中收回作戰指揮權，並下令南韓國防部加快推動三軍的官校整合，因此希望由軍職出身的姜信哲接任。

根據「韓國蓋洛普」廿八日發布的最新民調，李在明的施政滿意度降至四成二新低，且不滿意度為五成，也是他就任一年多來首次跌至五成。彭博報導稱，李政府施政近來因房地產政策及金融市場劇烈震盪備受挑戰；南韓債市近來也湧現拋售潮，外界質疑李政府旨在提振南韓經濟的擴張性財政政策是否無以為繼。

李在明 內閣 民調 南韓

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