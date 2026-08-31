重啟入歐盟談判 冰島公投未過

北歐島國冰島廿九日舉行公投，決定是否重啟自二○一五年起中止的加入歐盟談判。冰島國家廣播公司（ＲＵＶ）等外媒卅日報導，這次公投結果為「不同意」。前年十二月就任的冰島總理弗羅斯塔多提爾此前表示，只要結果是不同意，那終其任內，都將不再舉行是否加入歐盟的辯論。

孤懸北大西洋的小國冰島人口共約四十萬，此次公投的合格選民為廿七萬人，只需簡單多數即可通過，投票率達八成二五；百分之五十二點八的選民不同意、百分之四十七點二的「同意」。

一位歐盟官員對路透坦言，卅日的結果，對布魯塞爾是一個明確的挫折，漁場等漁業與主權的獨立議題起到決定性的作用。ＲＵＶ報導說，布魯塞爾必定對該結果感到失望。

在投票前夕有民調顯示，同意票略高於不同意票。開票後的初步計票結果也顯示，同意票微幅領先，但最後結果逆轉。全冰島共六個選區，僅兩個在首都雷克雅維克市中心的選區呈現同意票大幅領先；在雷克雅維克郊區及鄉村和農村選區則是不同意票居多數。

卅八歲的弗羅斯塔多提爾是冰島史上最年輕的總理，目前領導中間偏左的聯合政府。此次公投由冰島政府提案，理由是美國總統川普去年一月回任後發動貿易戰，使全球貿易規範逐漸瓦解、川普又不時揚言從丹麥手中兼併冰島鄰近的格陵蘭，因此擬將加入歐盟當作抗衡這些挑戰及威脅的「盾牌」。

但部分冰島人至今對歐盟有疑慮，不願向歐盟讓渡主權，尤其是冰島擁有的豐富漁業資源。華爾街日報報導，冰島魚油生產商Lysi執行長佩圖多提擔憂，加入歐盟將影響冰島的漁業資源；「我們和美國做的生意，比和歐盟做得多」，由於該公司約二成五的產品銷往美國，「我更願意將目光投向美國」。

佩圖多提等冰島企業高層也擔憂，加入歐盟可能使冰企受歐盟官僚體系的繁文縟節影響。這些高層認為，冰島雖是小國，但「小而快」在效率上也是一種優勢。

若該公投結果為同意，將替冰島與布魯塞爾展開入盟談判鋪路。但冰島最終是否加入歐盟，仍必須在數年後再舉行公投才能決定。