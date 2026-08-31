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G20財長會 美尋求進一步孤立伊朗

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁（行長）會議，自八月卅一日至九月一日在美國北卡羅來納州艾許維爾舉行，將由東道主美國財長貝森特主持。一位美國官員日前說，會議將聚焦促進成長、減少全球貿易失衡、協調因應主權債務的挑戰和加強在經濟上施壓伊朗等議題。

二月底美伊開戰以來持續「神隱」、仍未公開現身及「現聲」的伊朗最高領袖穆吉塔巴卅日則在社媒ＴＧ發出書面訊息，呼籲穆斯林國家領袖，尤其波斯灣國家，團結對抗「真正敵人」美國和以色列。

一位美國財政部官員對路透等外媒說，貝森特期待在會中和與會國家的財長及央行總裁討論（全球）金融的穩定性議題；貝森特將在會中尋求進一步催促與會的外國財經首長，配合川普政府廿四日宣布對伊朗祭出的「經濟孤立行動」，切斷和伊朗的商業聯繫，否則美方將祭出「二級制裁」；貝森特也將和與會國家的對口高官舉行雙邊會談，尚不清楚是哪些國家。

上述官員還說，美方希望這次會議能達成一項聯合公報。年度Ｇ20峰會預定十二月在美國總統川普私人別墅海湖莊園所在的佛羅里達州舉行，今、明兩天的會議將為川普親自主持的Ｇ20峰會奠基。

路透卅日報導，此次會議對貝森特的外交手腕是一大考驗。他也將試圖安撫外國對美國債務和公債殖利率節節攀高的憂慮，與川普政府接下來是否又將對外國加徵關稅的不確定性。

美國今年是Ｇ20輪值主席國，川普政府決定不邀成員國之一的南非參加。去年一月回任的川普抵制由南非擔任輪值主席國的Ｇ20峰會。

伊朗 G20 財長 貝森特 穆吉塔巴

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