CIA局長密訪莫斯科 提美俄烏峰會

美國新聞網站Axios廿九日引述兩位聽取相關簡報的消息人士報導，美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫廿五日密訪莫斯科期間，提議舉行美俄烏三方峰會，以結束俄烏戰爭。

美國總統川普曾提議舉行三方峰會，儘管烏克蘭總統澤倫斯基同意，但俄羅斯總統普亭拒絕。這是拉特克利夫首次親自參與促成俄烏突破的外交作為。美國官員廿八日向澤倫斯基簡報拉特克利夫這次俄國行的相關事宜，包括他提議重啟俄烏戰爭的和平談判。

拉特克利夫此行和俄國對口高官會面，即「對外情報局」（ＳＶＲ）局長納雷什金與聯邦安全局（ＦＳＢ）局長波特尼科夫。拉特克利夫這次旨在確認和釐清納、波兩人，是否有助川普政府說服普亭同意重返由美國調解的烏戰相關談判。在美俄情報頭子間的「拉波會」後，拉特克利夫認為，波特尼科夫的態度具建設性且積極，可能有助美方重啟讓俄烏和談的外交作為。

川普廿六日接受美國保守派政治評論員貝克專訪時指稱，拉特克利夫此次基本上算是半例行性行程，並非旨在提醒俄方勿入侵北約（ＮＡＴＯ）的歐洲成員國，尤其是立陶宛及愛沙尼亞等波羅的海三國。

儘管烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫廿七日宣稱，烏俄最快可能九月重啟由美國調解的談判。烏克蘭總統府副幕僚長帕利薩廿八日卻聲稱，普亭為了攻擊烏北，已下令俄軍準備幾個作戰想定。在美國二月底對伊朗開戰後，相關談判就暫停。

美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納過去幾月也曾與俄國對口高官會面，但至今幾無進展。

澤倫斯基卅日說，俄國廿八日晚間出動無人機攻擊烏克蘭基輔地區一處軍事設施的彈藥和無人機庫，引發火災及爆炸，釀成卅八人喪生、四人失蹤。這是今年以來，俄方在該地區造成死亡人數最多的一波攻擊。法新社卅日則引述俄國列寧格勒州長卓茲登柯報導，一架烏克蘭無人機在該州附近墜毀，引發一座煉油廠失火；俄國克拉斯諾達地區一座空軍基地也被烏方攻擊。

愛沙尼亞「對外情報局」（ＶＬＡ）局長羅辛則在英國「每日電訊報」廿九日刊登的專訪指稱，若俄國出現政治變局，可能在一夕之間改變；若克里姆林宮打算藉由加稅或要求俄國的寡頭與企業，出錢填補俄烏戰爭導致的財政缺口，將進一步增加俄國社會壓力。