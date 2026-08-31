順差加劇 美歐醞釀聯手逼升人民幣

二十國集團（Ｇ20）財長與央行行長會議將於八月卅一日至九月一日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，美國華爾街日報在會前披露，面對中國貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手向北京施壓以推升人民幣匯價，重演一九八五年「廣場協議」（Plaza Accord）。不過，報導也提到中國外匯管制及美歐內部分歧，使相關構想面臨阻力。

聯合外力逼升人民幣的構想並非首次出現，德國總理梅爾茨今年六月參加歐盟峰會後發表談話時指，人民幣被低估了百分之卅，當時他就提出，「廣場協議」是解決這個問題的範例。華爾街日報這篇報導則顯示，西方國家進一步思考集體向北京施壓的可能。

華爾街日報廿九日刊出「世界為何需要迫使人民幣升值？」文章指，當前全球貿易失衡與中國龐大且持續擴大的貿易順差有關，認為世界可能需要另份「廣場協議」，目標是推高被低估的人民幣，時機現已成熟。文章建議，可將關稅作為執行匯率協議的手段，例如承諾中國若允許人民幣升值，便下調對中關稅。

高盛預測，中國今年貿易順差可能達一點二兆美元，經常帳順差規模更逼近全球ＧＤＰ的百分之一。高盛估計人民幣匯率被低估約百分之十九；美國外交關係協會學者塞瑟（Brad Setser）則認為人民幣低估幅度達百分之卅五。

就中國經濟與匯率關係，高盛分析，中國內需疲弱及房地產下行，物價表現與發達國家高通膨形成差異，經通膨調整後的實際有效匯率下跌，強化中國出口成本優勢，預估中國電動車價格較海外低百分之卅二。

與此同時，歐洲也提高警惕。法國政府今年二月曾發布報告稱，中國出口浪潮正威脅歐洲生產體系核心，並提出相當於對中國普遍加徵百分之卅關稅的貿易保護措施，或讓歐元兌人民幣貶值百分之廿至百分之卅。

不過，國際間對人民幣是否為造成貿易失衡的主因各執一詞。國際貨幣基金（ＩＭＦ）及部分經濟學家認為，人民幣低估並非順差主因，問題涉及社會保障不足、家庭消費受抑及房地產投資萎縮，應透過財政刺激提振內需。卡內基國際和平研究院中國問題專家Michael Pettis則認為，偏低匯價會壓低國內消費並補貼出口生產者，推高經常帳順差。

一九八五年，美、日、英、法、德等五國財長及央行官員在紐約廣場飯店舉行「廣場會議」，達成協調各國貨幣政策、促使美元對主要貨幣有序下調的協議。港媒星島頭條指，二○○五年中國亦曾在美國國會關稅威脅下啟動匯改並引導人民幣升值，但當前地緣政治格局已不同，中國資本帳未完全開放，跨境資本流動仍受管理，外資難以單靠市場買盤推動人民幣大幅升值。

北京：不接受匯率打壓

另一方面，北京官方及官媒近期也多次表態，不接受以匯率為藉口的無理打壓。同時，西方國家內部亦存在政策分歧，包括美國總統川普傾向直接實施單邊關稅而非匯率談判，歐洲各國亦各有考量。