日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

「產經新聞」今天獨家報導，日本對台窗口「日本台灣交流協會」的台北事務所相關設施，已設置了日本國產的地下核避難所。日台交流協會面對產經新聞詢問時表示，「此事涉及設施警備等事項，因此不便回答。」

報導指出，日本國產核避難所設於海外相當罕見，被認為是因應台海局勢升溫，強化「台灣有事」時的危機管理與人員安全保障。

報導指出，日本台灣交流協會是日本與台灣斷交後成立的民間性質機構。由於日本與台灣沒有正式外交關係，該協會台北事務所實際承擔相當於大使館的職能，負責簽證核發等領事業務，以及經濟、文化和人員往來等交流工作。台北事務所代表的地位相當於大使，通常由退休的日本外務省官員出任。

相關人士透露，這座地下核避難所於今年春季完成設置，由總部位於東京的避難所製造商World NetInternational生產，可抵禦核、生物及化學武器（NBC）攻擊。避難所內設有特殊通風設備，可過濾放射性物質及其他有害物質，並配備能夠承受爆炸衝擊與震波的防爆門，同時具備抗震功能。

核避難所主要在冷戰時期於歐洲普及，包括面臨前蘇聯軍事威脅的芬蘭，以及奉行永久中立政策的瑞士等國，都曾大規模興建相關設施。

相較之下，日本國內的核避難所普及率一直偏低。World Net International近年參考歐洲累積的技術與經驗，自行開發及製造相關產品，目前已向日本國內個人和企業銷售超過80座避難所。外界認為，該公司的製造與銷售經驗，是此次取得海外訂單的重要原因。

中國近年持續加大對台軍事壓力。去年12月，共軍曾舉行環台軍事演習，掌管核武及飛彈部隊的火箭軍也參與部署。今年7月，中國又進行潛射彈道飛彈（SLBM）發射試驗，展示其對美核威懾能力。此外，中國雖多次聲稱將盡最大努力爭取兩岸和平統一，但始終沒有放棄對台使用武力。

報導指出，日台交流協會相關設施設置核避難所，顯示日方正著手提升台海發生突發事件時的應變能力。不過，由於設施可能涉及敏感的安全及警備資訊，日台交流協會面對產經新聞詢問時表示，「此事涉及設施警備等事項，因此不便回答。」

製造商World Net International也表示，對於此案「沒有可以說明的內容」。