韓內閣大改組挽救支持率 首要之務分配來自記憶體業的暴增稅收

南韓總統李在明30日大幅改組內閣，提名六名閣員，包括長期任職於財政部的李炯日獲任財政部長，並補齊關鍵的人工智慧（AI）職位，以國會議員李海珉為青瓦臺AI未來企劃首祕，在任期進入第二年之際，重設施政路線、提振支持率，首要之務將包括分配來自記憶體晶片業者的暴增稅收。

南韓總統祕書室長姜勳植公布，李在明提名財政經濟部第一次官李炯日，擔任副總理兼財政經濟部長，接替前任的具潤哲。李炯日曾擔任財政部經濟職位的諸多技術官僚，包括經濟分析部門主管、經濟政策局祕書長、韓國統計局長等，總經政策歷練豐富，個性溫和，在財政部的調查中三度被認為是「模範生」。

李炯日接掌財政部後，將面臨優於預期的經濟成長表現，但央行正在緊縮貨幣政策，同時政府也計劃增加明年的財政支出，但近來南韓債市出現拋售潮，可能限縮擴張財政的空間；南韓預定本周公布2027年度預算案。

李在明也提名國土交通部第一次官洪知鮮，出任國土交通部長；洪知鮮曾在京畿道政府擔任住房領域要職，主管住房供應政策設計到現場執行的全流程，能幫助因應高房價所引發的民怨。其他部會首長提名人選包括共同民主黨議員金勝源為法務部長、韓美聯合司令部前副司令姜信哲為國防部長、共同民主黨議員李昭英為中小風險企業部長、基本收入黨議員龍慧仁為性別平等家庭部長。

李在明也補齊幾個青瓦台的幾個關鍵AI職務，任命曾任Google工程師的李海珉為青瓦臺AI未來企劃首祕，負責「監督全國AI戰略」與協調AI政策；前AI未來企劃首祕河丁友，則轉任國家AI戰略委員會副委員長。此外，氣候能源環境部能源轉型政策室室長李沅柱，將擔任新創設的青瓦台「三大超級計畫」總統顧問。

這是李在明去年6月上任以來，首度改組內閣，提名人選須接受國會審查，之後才能由總統正式任命。李在明的支持率已降至歷來最低的42%，反映房市政策與金融市場巨震所引發的選民不滿。

此時也正值三星電子與SK海力士因獲利暴增，上半年繳納的企業稅額年比激增167%至11.2兆韓元（81億美元），為歷來同期次多。其中，SK海力士繳納7.22兆韓元，三星繳了3.99兆韓元。