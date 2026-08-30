北賽普勒斯外海載約270人客船翻覆 當局展開搜救

路透社引述北賽普勒斯媒體報導，一艘載有約270人的客船今天在北賽普勒斯外海翻覆，目前正展開搜救行動。

北賽普勒斯土耳其共和國控制的基里尼亞市（Kyrenia）市長森庫爾（Murat Senkul）告訴美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk），已與船上258名乘客中的159人取得聯繫。

「賽普勒斯報」（Kibris）報導，這艘客船在距離海岸約6.4公里處開始進水，救護車已派往現場。若干報導指出，該船是一艘雙體船。