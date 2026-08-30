冰島公投否決重啟加入歐盟談判 料令布魯塞爾失望

冰島昨天針對是否重新啟動加入歐洲聯盟（EU）的談判舉行公民投票，冰島國家廣播公司（RUV）今天報導，反對意見勝出。這項結果勢必令布魯塞爾失望。

路透社報導，一些歐盟官員曾將冰島入盟形容為低風險案例：若成功加入，可強化歐盟戰略勢力，尤其是北極安全議題正成為焦點；而這樣的歐盟擴張，也有助緩和相關疑慮。

這場公投中持贊成意見的冰島人士主張，加入歐盟除了有助拉低國內高利率，在俄烏戰爭及美國總統川普（Donald Trump）談論併吞格陵蘭（Greenland）等局勢動盪環境下，可提供冰島更多安全保障。

反對陣營人士則認為，加入歐盟會威脅到冰島的主權及海上漁場，而這些漁場對冰島極其重要，不容妥協。

這場公投由冰島總理弗羅斯塔多提爾（KristrunFrostadottir）的政府推動，並形容這是其加入歐盟計畫「即刻或永不」的關鍵時刻。不過弗羅斯塔多提爾也說過，無論結果如何，她的政府都會繼續相關工作。

冰島對於加入歐盟與否，已斷斷續續討論數十年。2009年冰島脆弱的小經濟體遭到金融危機打擊時，首次申請入盟；但到了2013年，時任對歐盟持懷疑立場的政府終止相關談判。

如今多項地緣政治動盪因素，包括中東戰爭及美國加徵關稅，使得冰島入盟議題再度變得迫切。