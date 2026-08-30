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俄軍襲烏克蘭基輔州彈藥庫釀38死 創當地今年死亡人數新高
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄軍攻擊烏克蘭基輔州一座彈藥庫，死亡人數已增至38人，目前仍在搜尋4名失蹤者。
路透社報導，俄軍28日深夜發動這起攻擊，是今年以來俄軍在基輔地區造成死亡人數最多的一次；與此同時，俄方對烏克蘭首都基輔展開猛烈攻擊行動，這波攻擊持續至週末。
基輔州一處軍事設施28日發生爆炸，該設施內部存放砲彈、地雷、無人機及其他彈藥。
澤倫斯基在即時通訊應用程式Telegram發文指出，第一線應變人員已撲滅大部分火勢。但當地污染範圍相當大，相關工作將視需要持續進行。
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