攻烏克蘭受阻 俄對歐洲灰色侵擾企圖分化援烏盟邦

隨著俄羅斯在烏克蘭戰場難以推進，且遭遇烏克蘭無人機與飛彈日益嚴重的攻擊，莫斯科正加強對基輔當局歐洲盟友的施壓，接連發動所謂「灰色地帶」活動，意圖散播恐懼。

華爾街日報報導，近幾個月來，歐洲各地遭到一連串無人機入侵、破壞行為、網路攻擊及其他敵對行動，各國當局認為與俄羅斯脫不了關係。

美國主導的北大西洋公約組織（NATO）多國領袖表示，這些行動顯示俄羅斯在歐洲願意冒險的程度升高，令人憂心。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正試圖阻斷歐洲對烏克蘭的援助，同時分化盟邦。

西方官員指出，俄羅斯可能會進一步升高對抗，並利用所俘獲的烏克蘭無人機，在未來對北約國家進行攻擊時「嫁禍」給烏克蘭。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認相關說法，稱這些是為歐洲對俄羅斯採取軍事手段找藉口。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（JohnRatcliffe）本月25日突訪莫斯科，熟悉相關行程人士透露，部分目的是向普丁政府傳達美國堅定支持北約盟友的訊息。這代表局勢升級的隱憂，已引起華府的關注。

立陶宛國家安全部門（VSD）局長布里迪基斯（Remigijus Bridikis）表示：「俄羅斯正尋求削弱北約國家對烏克蘭的支持，同時也在追求一項次要效果，亦即散播恐慌。」

近幾週發生的事件，包括德國一座機場內或附近發現3架炸藥無人機，其中一架藏在烏克蘭貨機下方。俄羅斯無人機也多次闖入北約領空，最近有一架在羅馬尼亞遭擊落。

荷蘭情報機構警告，俄國政府背後支持的組織正系統性地進行數位間諜行動，透過駭入連網監視攝影機，刺探對烏克蘭的援助情資。

根據負責監控俄羅斯在歐洲灰色地帶活動的烏克蘭薩海達奇內安全中心（Sahaidachnyi Security Center）統計，自2024年以來，俄羅斯支持的相關事件每個月最多大約10起，但自今年4月起，每月數字已增至約15起。薩海達奇內分析師表示，由於許多疑似與俄羅斯有關的事件未被納入其數據，趨勢往往不易分辨。

在俄烏戰爭進入新階段且損失更加慘重之際，這類低強度侵擾的頻率也隨之提升。烏克蘭對俄國境內深處目標的打擊日益成功，重創其石油、天然氣產業以及支撐莫斯科戰爭機器的其他產業。克里姆林宮如今也以同樣方式回擊烏克蘭。

歐洲當局指控，俄羅斯透過Telegram及其他社群媒體平台，僱用當地代理人從事破壞、間諜與蓄意毀損等行動，企圖激化社會分歧。愛沙尼亞目前正調查，本月針對當地國防企業米爾雷姆機器人公司（MilremRobotics）的縱火攻擊事件是否與俄羅斯相關的破壞行為有關。

近期義大利、保加利亞和芬蘭的軍火設施接連發生爆炸與火災，雖然當局尚未表示發現俄方涉入的證據，但外界已產生懷疑。

俄羅斯的行動可能引發歐洲民眾擔心，由於各國政府的烏克蘭政策，自己會面臨人身安全威脅。另一項可能的疑慮是，向烏克蘭提供武器會消耗歐洲的軍火庫，而這些武器日後可能需要用來對抗俄羅斯。

新出爐的美國情報評估指出，未來幾年，俄羅斯可能會試圖以有限度攻擊北約成員國的方式，測試北約的決心，手段可能包括網路攻擊到小規模登陸入侵等。

即便未至於此，在包括德國、法國、芬蘭、愛沙尼亞及波蘭等北約國家即將舉行地方或全國性選舉前，克里姆林宮仍能透過擾亂這些國家的政局而從中獲利。尤其波蘭，由於與烏克蘭難民的緊張關係日益升高，更容易受到干擾。

愛沙尼亞國會議員米克爾森（Marko Mihkelson）表示：「其主要目的是想改變歐洲現狀。這正是你過去在其他國家看到的選舉干預手法的延伸。」近年來，美國、英國、匈牙利及羅馬尼亞的官員，紛紛指控莫斯科企圖操弄各國選舉。