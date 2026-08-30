快訊

幣圈大佬孫宇晨提告景甜…前女友出面了！幫手洗內褲「7年後被拋棄」

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

人生第一次卡在日月潭...遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士北部電子音樂派對驚傳槍擊 1死5傷凶嫌在逃

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導
瑞士北部地區的一場電子音樂派對（rave party）今天發生槍擊，造成1人死亡、5人受傷。 法新社
瑞士北部地區的一場電子音樂派對（rave party）今天發生槍擊，造成1人死亡、5人受傷。 法新社

瑞士北部地區的一場電子音樂派對（rave party）今天發生槍擊，造成1人死亡、5人受傷，其中部分傷者傷勢嚴重。警方表示，目前仍在追查凶嫌身分及犯案動機。

綜合法新社與路透社報導，阿爾高邦（Aargau）警方表示，目前正展開追捕行動，並呼籲民眾提供任何事件相關的影片或照片。

瑞士「展望報」（Blick）則報導，槍擊事件發生在賽馬場舉行的一場電子音樂派對。

「展望報」網站刊登的影片中可聽見槍聲接連響起。警方表示，阿爾高邦首府阿勞（Aarau）的大範圍地區已拉起封鎖線，並已基於預防考量，加強市區及周邊地區的警力部署。

瑞士是歐洲槍枝持有率最高的國家之一，儘管暴力槍擊事件並不常見，瑞士仍於2019年通過更嚴格的槍枝管制規定。

槍擊 瑞士 派對

延伸閱讀

瑞士街頭台灣人CPR救人！警消路人齊讚3個字 英勇事蹟登當地媒體

以色列屯墾民再襲約旦河西岸村莊 內唐亞胡罕見譴責

中尼山洪／尼泊爾遺體塞爆太平間 48小時內恐釀公衛危機

影／尼泊爾暴洪前警報狂響！工人急逃命影片曝 工程師錄下最後畫面失聯

相關新聞

南韓內閣大地震！國防、財政6部會同步換將 首位90後部長出線

南韓總統李在明30日大幅改組內閣，兩大關鍵部會財政經濟部與國防部都提名新首長人選，財政經濟部第一次官李炯日獲提名出任副總理兼財政經濟部長官，前韓美聯合司令部副司令官姜信哲則獲提名出任國防部長官。此次一口氣提名6個部會長官人選，被視為李在明政府進入執政第二年後的一次內閣大改組。

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

中國大陸持續擴大軍方高層整肅，張又俠、劉振立等將領接連遭撤職，目前國家中央軍委實際只剩習近平與張升民2名最高層成員，使中央軍委高層進一步被掏空。華盛頓郵報29日引述美國專家指出，這波清洗短期內可能限制解放軍為大規模衝突進行準備的能力。

冰島公投結果揭曉 不同意重啟加入歐盟談判

北歐島國冰島29日舉行公投，決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟談判。冰島國家廣播公司（RUV）30日報導，這次公投結果為「不同意」。

瑞士北部電子音樂派對驚傳槍擊 1死5傷凶嫌在逃

瑞士北部地區的一場電子音樂派對（rave party）今天發生槍擊，造成1人死亡、5人受傷，其中部分傷者傷勢嚴重。警方表...

冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先

冰島於29日舉行歷史性公投，決定是否重啟中斷13年的加入歐洲聯盟（EU）談判，結果預計於當地時間30日中午前出爐，據冰島國家廣播公司報導，目前已開出的逾3成選票中，「贊成」票以微弱優勢領先，歐盟總部布魯塞爾官員對此趨勢表示「歡迎」。此公投因高利率經濟壓力及北極圈地緣政治動盪而起，選民將透過贊成或反對票授權政府，兩派選前民調極度膠著。

南韓內閣改組 總統李在明提名財政、國防等六部長

南韓當局今天宣布內閣大幅改組，總統李在明提名財政經濟部第一次官李炯日（Lee Hyoung-il）出任副總理兼財政經濟部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。