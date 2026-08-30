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瑞士北部電子音樂派對驚傳槍擊 1死5傷凶嫌在逃
瑞士北部地區的一場電子音樂派對（rave party）今天發生槍擊，造成1人死亡、5人受傷，其中部分傷者傷勢嚴重。警方表示，目前仍在追查凶嫌身分及犯案動機。
綜合法新社與路透社報導，阿爾高邦（Aargau）警方表示，目前正展開追捕行動，並呼籲民眾提供任何事件相關的影片或照片。
瑞士「展望報」（Blick）則報導，槍擊事件發生在賽馬場舉行的一場電子音樂派對。
「展望報」網站刊登的影片中可聽見槍聲接連響起。警方表示，阿爾高邦首府阿勞（Aarau）的大範圍地區已拉起封鎖線，並已基於預防考量，加強市區及周邊地區的警力部署。
瑞士是歐洲槍枝持有率最高的國家之一，儘管暴力槍擊事件並不常見，瑞士仍於2019年通過更嚴格的槍枝管制規定。
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