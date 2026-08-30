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南韓內閣大地震！國防、財政6部會同步換將 首位90後部長出線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明27日在總統府一場會議發表談話。歐新社
南韓總統李在明27日在總統府一場會議發表談話。歐新社

南韓總統李在明30日大幅改組內閣，兩大關鍵部會財政經濟部與國防部都提名新首長人選，財政經濟部第一次官李炯日獲提名出任副總理兼財政經濟部長官，前韓美聯合司令部副司令官姜信哲則獲提名出任國防部長官。此次一口氣提名6個部會長官人選，被視為李在明政府進入執政第二年後的一次內閣大改組。

綜合路透、彭博與韓聯社報導，南韓總統秘書室長姜勳植30日宣布這波人事調整，除了財政經濟部與國防部，法務部、國土交通部、中小風險企業部及性別平等家庭部也提出新任長官人選。其中，基本收入黨議員龍慧仁獲提名出任性別平等家庭部長官，若通過人事聽證並正式就任，將成為南韓首位1990年後出生的部長級官員。

這波改組正值李在明政府面臨經濟與政治雙重壓力。依南韓制度，內閣部長提名人須接受國會人事審查，但即使國會反對，總統依法仍握有最終任命權。

彭博指出，李在明本周施政支持率降至42%，創上任以來新低，政府近期又因住房政策及金融市場劇烈震盪受到挑戰；另一方面，南韓債市遭遇拋售，外界開始質疑政府擴張性財政政策能否持續。

李炯日是資深技術官僚，自去年6月起擔任財政經濟部第一次官，曾在中東局勢推升油價之際主導引進石油最高限價制度。南韓政府預計下周公布2027年度預算案，在政府準備擴大財政支出、央行收緊貨幣政策之際，若獲正式任命，李炯日將面臨財政與貨幣政策協調考驗。

國防部長官人選姜信哲是四星將軍，曾任南韓聯合參謀本部作戰本部長及韓美聯合司令部副司令官。姜勳植表示，姜信哲有望以牢固的韓美同盟為基礎，加強南韓自主國防能力，並推動軍校整合等國防改革。

此外，青瓦台及人工智慧政策團隊也同步調整多項高階人事，包括人工智慧未來企劃首秘、國家人工智慧戰略委員會副委員長等職位。姜勳植表示，這波人事布局是為了「振興民生與經濟、穩定人民日常生活，並加速未來產業創新」。

另一方面，北韓官媒朝中社30日報導，北韓亦調整軍方高層人事，任命金成基（Kim Song Gi）為新任國防部長。

南韓 國防 內閣

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