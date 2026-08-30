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對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

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對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。美聯社
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。美聯社

中國大陸持續擴大軍方高層整肅，張又俠、劉振立等將領接連遭撤職，目前國家中央軍委實際只剩習近平與張升民2名最高層成員，使中央軍委高層進一步被掏空。華盛頓郵報29日引述美國專家指出，這波清洗短期內可能限制解放軍為大規模衝突進行準備的能力。

華郵29日報導，中國全國人大常委會28日表決，免去張又俠與劉振立的國家中央軍事委員會職務。兩人今年1月已遭調查，因此這項決定主要屬形式程序，但北京本周同時也撤換多名現役及退役軍官，顯示軍方整肅範圍仍在擴大。

華府智庫「美國企業研究所」資深研究員古柏（Zack Cooper）表示，習近平大幅削弱軍方最高指揮層之際，仍持續推動解放軍現代化，並要求軍方提升對重大軍事衝突的準備能力，但頻繁撤換高階將領勢必帶來影響。

古柏指出，「短期而言，這很可能限制解放軍為大規模衝突進行準備的能力。」

華郵指出，習近平推動解放軍現代化，部分目的在於達成他所提出的目標，即讓解放軍在2027年前具備對台灣採取軍事行動的準備能力。

目前一連串人事清洗後，國家中央軍事委員會只剩習近平與張升民兩名成員。中國採行「黨國」體制，中共中央與國家機構分別設有中央軍事委員會，但實際上兩套機構通常以同一套架構運作。此次張又俠與劉振立遭免去的是國家中央軍委職務，兩人在中共中央軍委的職務則未被撤銷。

美國中央情報局前資深中國事務分析官韋德寧（Dennis Wilder）則認為，最新一波整肅似乎正延伸至與先前遭撤換將領有關聯的部屬。他表示，習近平不只清除自己認為不忠誠的最高階將領，也進一步拔除這些人的下屬，相關行動可能持續到張又俠在軍中的影響力被徹底消除為止。

此外，曾掌管西部戰區、並在2020年中印邊境衝突期間擔任中方最高指揮官的退役上將趙宗岐，也遭撤銷全國政協委員資格。華郵指出，趙宗岐是少數具有實戰經驗的中國將領之一。

習近平親信鍾紹軍本周也被免去中國立法機人大代表職務。鍾紹軍過去曾擔任習近平幕僚，並一度受命監督中央軍委內部腐敗問題，去年秋天從公眾視野中消失。韋德寧形容鍾紹軍遭撤職「令人意外」，但也符合習近平清洗看似忠誠部屬的一貫模式。

習近平 衝突 對台

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