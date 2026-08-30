太平洋島國論壇領袖峰會登場 中台角力成焦點

太平洋島國領袖明天開始在帛琉舉行峰會，共同應對跨國毒品犯罪問題。然而，台灣與中國之間的緊張關係，可能搶走氣候變遷等區域優先議題的焦點。

帛琉是今年18個成員國組成的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）主辦國，也是3個與台灣維持外交關係、而非與中國建交的成員國之一。中國是許多太平洋島國的主要債權國。

中國、台灣與美國都是受邀以援助夥伴身分參加太平洋島國論壇，但不會參加領袖會議。北京已對台灣受邀參加表示抗議。

台灣外交部長林佳龍今天與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）共同剪綵，出席台灣捐贈的電動巴士車隊移交儀式。

惠恕仁後來告訴記者，針對林佳龍造訪帛琉一事，中國隨即發動報復，將這個極度依賴觀光業的島國列為不安全旅遊地。

數據顯示，中國遊客是前往帛琉旅遊的最大客群。

美國大使館發表聲明，指控中國企圖把觀光業當成「脅迫帛琉的武器」。

惠恕仁今天接受法新社訪問時說：「太平洋是我們的家園，不是地緣政治競爭的舞台。」

他呼籲，太平洋區域夥伴之間的緊張關係，不應影響帛琉處理再生能源、毒品犯罪、糧食安全及氣候變遷等優先議題，因為這些議題都切實攸關民眾生活。