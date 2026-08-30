南韓內閣改組 總統李在明提名財政、國防等六部長

南韓當局今天宣布內閣大幅改組，總統李在明提名財政經濟部第一次官李炯日（Lee Hyoung-il）出任副總理兼財政經濟部長。

綜合路透社與韓聯社報導，總統秘書室長姜勳植（Kang Hoon-sik）在電視談話中宣布，執政黨「共同民主黨」議員金勝源（Kim Seung-won）獲提名為法務部長；前韓美聯合司令部副司令官姜信哲（KangShin-chul）則獲提名為國防部長。

此外，現任國土交通部第一次官洪知鮮（Hong Jee-sun）被提名為國土交通部長；共同民主黨議員李昭英（Lee So-young）和基本收入黨議員龍慧仁（Yong Hye-in）分別獲提名出任中小風險企業部長和性別平等家庭部長。

本次內閣改組之際適逢李在明政府進入執政第2年，當局正重新推動對外政策；與此同時，分析人士質疑其擴張性財政政策能否持續，近期南韓債券市場也出現拋售潮。

技術官僚出身的李炯日自2025年6月起擔任財政經濟部第一次官。他接掌財政部後將面臨較預期強勁的經濟表現，而央行目前正收緊貨幣政策；另一方面，政府預計將增加明年度財政支出。

南韓當局預計下週公布2027年度預算案。

接下來，內閣提名人選必須接受國會嚴格審查，之後才能由總統正式任命。即使提名人選遭到國會否決，依憲法總統仍有權任命部長。