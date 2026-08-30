中國海警登船檢查日本漁船 日方：成員國例行作業

日媒今天披露，一艘隸屬於北海道厚岸漁協的秋刀魚漁船，8月24日時曾在在北太平洋公海接受中國海警局登船檢查。

「產經新聞」報導，該漁船於24日半夜2時左右接獲中國海警局的檢查要求，中方人員登船確認了船內環境及作業日誌等內容，並未指出任何違規事項。

報導指出，執行檢查的中國船隻，疑似是7月31日通過津輕海峽、前往該海域執行漁業監測的「海警6305」或「海警6501」其中一艘。

此次登船檢查是依據日本與中國等9個國家及地區參與的「北太平洋漁業委員會」（NPFC）框架所實施，並非依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所規定的強制性臨檢。

作為秋刀魚捕撈主力的「棒受網漁業」於8月10日解禁後，漁船隊便從厚岸等地出港前往北太平洋。「棒受網漁業」是利用燈光將具有趨光性的魚群聚集，再以網具捕撈的漁法。

根據可透過船舶自動識別系統（AIS）確認船舶位置與作業狀況的「全球漁業觀測」（Global Fishing Watch, GFW）數據顯示，自「棒受網漁業」解禁以來，在NPFC註冊為厚岸漁港籍的棒受網漁船中，至少有4艘在北太平洋公海上活動。

厚岸漁會相關人士在接受採訪時表示：「（登船檢查）並不是第一次，這種事也是會有的。在出海說明會上也有聽過相關制度等內容。」

中國海警局於7月27日宣布，2艘海警船已從中國山東省青島出港，將在北太平洋公海上進行為期45天的漁業巡查執法。中方宣稱將「根據聯合國決議與國際條約，展現大國擔當，積極參與全球海洋治理，致力於公海漁業資源的保育」。

中國已在NPFC登記了26艘海警船作為檢查船，每年例行派遣2艘海警船。據中國黨媒「人民日報」旗下的「環球時報」報導，在去年的漁業監測巡邏中，中方共監測了各國計69艘船隻，並對其中10艘進行檢查。

對此，日本水產廳負責人表示：「中國當局有即時共享相關資訊，我們掌握了情況，雙方溝通順暢。登船檢查是由成員國彼此進行。」

水產廳依據NPFC的規定，於2025年實施了14起登船檢查。雖然並未公開被檢查船隻的國籍分布，但過去發布的資料中曾附上照片，報告對中國漁船進行登船檢查的情況。

全國秋刀魚棒受網漁業協同組合負責人表示：「（登船檢查）一年大概會有一、兩次，是很平常的事。」負責人指出，這通常只是檢查完就結束，不會有任何指責，也不是騷擾。

他強調，這與在南千島群島周邊（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）被俄羅斯扣押完全不同，並強調「秋刀魚歉收才是更嚴重的問題」。

在出海說明會上，水產廳與相關單位也向漁民說明遵守規則、可能接受檢查，以及應以梯子讓檢查人員登船等事項。該負責人表示：「日本漁船都遵守規則，不會有被指出違規的情況。」

報導分析，中國海警船配備機關砲，在尖閣諸島周邊屢次進入日本領海，並要求日本漁船離開，被指反覆侵犯日本主權、違反國際法。

另一方面，在北太平洋則依循國際框架，由海警船執行漁業監測，展現國際合作。顯見在東海與北太平洋，中國海警對日本漁船採取了截然不同的應對方式。