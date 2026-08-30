烏克蘭襲俄能源設施 列寧格勒州煉油廠附近起火

在烏克蘭持續針對俄羅斯能源設施發動攻擊之際，俄羅斯地方當局今天表示，有無人機在列寧格勒州（Leningrad）一座煉油廠附近墜毀後引發火災。

法新社報導，列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）在通訊軟體Telegram發文表示：「據報有一架無人機在基里希區（Kirishi District）煉油廠附近墜毀；引發火災，緊急應變人員已趕赴現場。」

他並未說明是否有人員傷亡。

卓茲登柯說，防空系統持續運作期間，列寧格勒州上空已有42架無人機遭擊落。