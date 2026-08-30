快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭襲俄能源設施 列寧格勒州煉油廠附近起火

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

烏克蘭持續針對俄羅斯能源設施發動攻擊之際，俄羅斯地方當局今天表示，有無人機在列寧格勒州（Leningrad）一座煉油廠附近墜毀後引發火災。

法新社報導，列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）在通訊軟體Telegram發文表示：「據報有一架無人機在基里希區（Kirishi District）煉油廠附近墜毀；引發火災，緊急應變人員已趕赴現場。」

他並未說明是否有人員傷亡。

卓茲登柯說，防空系統持續運作期間，列寧格勒州上空已有42架無人機遭擊落。

烏克蘭 能源設施 俄羅斯

延伸閱讀

俄羅斯空襲烏克蘭首都附近彈藥庫 增至37人喪命

俄羅斯夜襲釀27死 澤倫斯基不滿爆炸性物品存放住宅區

俄國無人機襲烏克蘭首都附近一處倉庫 至少27死

普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

相關新聞

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

中國大陸持續擴大軍方高層整肅，張又俠、劉振立等將領接連遭撤職，目前國家中央軍委實際只剩習近平與張升民2名最高層成員，使中央軍委高層進一步被掏空。華盛頓郵報29日引述美國專家指出，這波清洗短期內可能限制解放軍為大規模衝突進行準備的能力。

冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先

冰島於29日舉行歷史性公投，決定是否重啟中斷13年的加入歐洲聯盟（EU）談判，結果預計於當地時間30日中午前出爐，據冰島國家廣播公司報導，目前已開出的逾3成選票中，「贊成」票以微弱優勢領先，歐盟總部布魯塞爾官員對此趨勢表示「歡迎」。此公投因高利率經濟壓力及北極圈地緣政治動盪而起，選民將透過贊成或反對票授權政府，兩派選前民調極度膠著。

南韓內閣改組 總統李在明提名財政、國防等六部長

南韓當局今天宣布內閣大幅改組，總統李在明提名財政經濟部第一次官李炯日（Lee Hyoung-il）出任副總理兼財政經濟部...

柏林市府遭駭被勒索230萬 5.79TB資料被竊恐遭拍賣

德國首都柏林市政府資訊系統於本月上旬遭到駭客團體入侵，多達5.79TB的政府內部數據被竊取。犯案主嫌被認為是活躍於俄羅斯與東歐區域的勒索軟體集團「Rhysida」，該組織在其暗網網頁架設倒數計時器，向柏林當局勒索30枚比特幣、價值約200萬歐元（約231.66萬美元），並威脅若在7天期限內不支付贖金，將以30枚比特幣為底價公開拍賣外洩資料。

俄軍夜襲基輔彈藥庫37人喪命 波及老人、身障照護機構

俄羅斯國防部29日通報，俄軍28日夜間至29日凌晨對烏克蘭首都基輔及其郊區的多處軍事目標發動新一輪打擊，其中包括一座存放遠程「火烈鳥」巡航飛彈零件的倉庫。烏克蘭官方當天表示，俄軍夜間對基輔西郊米拉村（Myla）一處倉庫發動無人機襲擊，引發大火與連環爆炸，事故造成至少37人身亡。

一度危及總統府… 尼日平息叛變 傳俄軍助奪回首都空軍基地

西非國家尼日29日發生士兵叛變，叛變士兵攻向總統府附近及機場，並一度迫使國家電視台中斷播出，軍政府隨後表示已重新掌控局勢。傳尼日總統衛隊是在俄羅斯部隊的協助下，奪回首都的「101空軍基地」（Base 101），並擊斃部分叛變士兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。