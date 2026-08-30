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右翼名嘴伊安諾波洛斯遭美國驅逐 遣返英國

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
英國籍極右翼政治評論員伊安諾波洛斯因逾期居留，在紐奧良機場被捕，並被遣返英國。圖為他在被捕後拍攝的人犯檔案照。路透
英國籍極右翼政治評論員伊安諾波洛斯因逾期居留，在紐奧良機場被捕，並被遣返英國。圖為他在被捕後拍攝的人犯檔案照。路透

美國政府今天表示，右翼名嘴伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）已遭驅逐出境，並遣返他的祖國英國

伊安諾波洛斯早期支持美國總統川普，也曾表態支持川普政府強硬的移民政策，但近年來已與川普陣營日漸疏遠。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）向法新社表示，伊安諾波洛斯27日在紐奧良國際機場（New Orleans International Airport）遭逮捕，隔天由美國移民暨海關執法局（ICE）驅逐出境。

國土安全部表示，伊安諾波洛斯於2019年入境美國，之後逾期居留，並因「未出席移民聽證會」而於今年7月收到最終驅逐令。

現年41歲的伊安諾波洛斯約在10年前進入公眾視野，將自己塑造成捍衛言論自由的同性戀人士，並大力反對「政治正確」，但他也因種族歧視及厭女言論廣受批評。

他曾為美國右翼新聞媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）撰稿，並在2016年總統大選期間力挺川普，但近來轉而批評川普。

右翼網紅盧默（Laura Loomer）則對伊安諾波洛斯遭逮捕表示歡迎。她在社群平台X發文聲稱，自己是「第一個揭露伊安諾波洛斯非法滯留美國、並煽動暴力反對川普」的人。

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