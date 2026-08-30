俄羅斯將入侵波羅的海？ 西方憂其動核武

俄羅斯可能入侵波羅的海，甚至動用核武？雖然俄烏戰爭近日仍是雙方互轟的僵持局面，但外媒分析，俄羅斯可能因為美國對北約的不重視，選擇入侵波羅的海三國，還揚言使用戰術性核武，而美國中情局長近日突密訪俄羅斯，也顯示俄羅斯可能真的想讓戰局升溫。

核電廠恐成隱患

根據《半島電視台》報導，烏克蘭總統澤倫斯基29日宣布，將對於首都基輔附近、疑似非法的武器儲藏庫遭無人機攻擊一事展開刑事調查。武器庫被炸造成至少37人死亡，數十人受傷，約50棟建築受到波及，還有至少4百位當地居民撤離。由於平民區附近不得設立武器儲藏庫，因此烏克蘭政府將進一步追蹤相關案情。

雖然俄烏戰事目前沒有明顯進展，但有許多值得擔心的隱憂。《衛報》提到，聯合國國際原子能總署指出，烏克蘭紮波羅熱核電廠已斷電一周多，目前依靠緊急柴油發電機供電，核電廠需要電力來冷卻未運轉的反應爐，但廠內的柴油發電機只有10天的柴油儲備，讓外界擔心核安問題。

俄烏局勢恐升溫

此外，德國正準備將萊比錫機場無人機攻擊未遂事件歸咎於俄羅斯，並對俄羅斯進行進一步的制裁。而俄羅斯政府發言人佩斯科夫近日指出，俄羅斯與歐盟之間的關係沒有改善的可能性，歐洲政治人物普遍對俄羅斯持對抗態度。這些都讓外界預測俄烏僵局可能持續，且衝突甚至有升溫的可能。

《英國廣播公司》分析，近日美國中情局長拉特克利夫近日秘訪俄羅斯，也讓局勢顯得更加詭譎。由於美國總統川普對北約興趣缺缺，俄羅斯可能希望藉此透過攻擊波羅的海三國，分散歐盟的實力，甚至使用戰術性核武逼迫烏克蘭就範。

中情局密訪有蹊蹺

不過也有可能是美國希望說服俄羅斯停止與伊朗的軍事合作，或涉及更多的戰俘交換，或是俄羅斯又有大規模動員軍隊的可能性。總之，俄烏戰爭的局勢不只表面上的僵持，還可能有許多未爆彈，讓各界都相當擔心。

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