菲美共同防禦條約75周年 重申深化合作維護印太和平

菲律賓與美國今天紀念「共同防禦條約」（MDT）簽署75周年，雙方重申條約是兩國安全合作的重要基礎，未來將持續深化防務合作、提升嚇阻能力，共同維護自由開放的印太地區。

菲律賓國防部今天發表聲明表示，菲美共同防禦條約歷經數個世代，至今仍持續發揮作用，也隨著區域安全環境日益複雜而不斷調整。

聲明指出，菲美同盟的合作涵蓋雙邊及多邊軍事演習、行動協調、國防能力建構、海事安全及人道援助等領域，相關合作不僅提升雙方協同作戰能力，也強化嚇阻力，展現兩國維護區域安全與穩定的決心。

展望未來，菲律賓國防部表示，將持續打造更具永續性、靈活性及生產力的夥伴關係，以相互尊重、共同利益及遵守國際法為基礎，推動以規則為基礎的國際秩序，維護航行自由並強化區域韌性，確保菲美同盟持續成為促進和平、安全與繁榮的力量。

美國國務院也發表聲明表示，菲美共同防禦條約是兩國聯盟「堅若磐石」的基礎，展現雙方對彼此防衛與安全「堅定不移的承諾」；今年正值菲美建交80周年，兩國持續共享歷史、犧牲及維護印太地區自由開放的願景，而共同防禦條約扮演重要角色。

聲明表示，展望菲美關係未來，美方重申深化對菲關係、履行共同防禦義務的承諾，並將透過呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）等倡議推進雙邊經貿關係。

菲律賓與美國於1951年8月30日簽署共同防禦條約，雙方承諾，若任一方本土或太平洋轄區內的島嶼領土、軍隊、公共船艦或飛機遭受武力攻擊，將依各自憲法程序採取行動，以因應共同危險。