愛沙尼亞情報首長：俄國若生變恐在一夕間 普亭身邊質疑戰爭聲浪升高

英國《每日電訊報》29日刊出愛沙尼亞對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）的訪談，這是羅辛首度接受英國報紙專訪，他在首都塔林情報總部表示，俄羅斯的處境「非常糟糕」，社會各階層對烏克蘭戰爭的不滿持續升高，從一般民眾一路延伸到寡頭與權力核心。

羅辛說，目前看不到俄羅斯即將爆發街頭革命的跡象，但真正值得觀察的，是那些掌握「金錢、武器與資訊」的人在想什麼。這些權力人士如今已很少談「全面勝利」，而是在討論戰爭可能如何收場。他認為，俄國若真的出現政治變局，可能來得非常突然，「一切可能在一夕之間改變」。

他指出，俄軍戰場損失已超過新兵補充速度，烏克蘭持續遠程攻擊俄國石油設施，也削弱政府重要收入來源。愛沙尼亞情報部門估計，俄國今年財政赤字可能膨脹至相當於國防預算的一半，西方制裁又讓莫斯科從國際市場借錢變得更困難也更昂貴。

羅辛認為，克宮若透過加稅，或要求寡頭與企業出錢填補財政缺口，可能進一步增加內部壓力。愛沙尼亞與俄羅斯接壤，長期高度警戒莫斯科的軍事與情報活動。羅辛也在專訪中警告，俄羅斯對北約的威脅並未因烏戰消失，反而可能隨戰局與國內壓力演變而出現新的風險。