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冰島重啟入歐談判公投開票 贊成票51.2%微幅領先

中央社／ 雷克雅維克30日綜合外電報導

根據冰島國家廣播公司（RUV），冰島就是否啟動加入歐盟談判舉行公投，今天稍早公布的部分開票結果顯示，「贊成」方以微幅優勢領先。

冰島國家廣播公司指出，在27萬名具投票資格的選民中，已開出的前8萬7000張選票，約51.2%的選民支持政府重啟談判的提議，而有48.8%的選民投下反對票。目前尚無投票率的相關資訊。

選務官員表示，可靠的開票結果可能要到今天中午才會出爐。投票於晚間10時（台灣時間31日清晨6時）結束，隨即展開複雜的計票程序，透過飛機、船隻或車輛將選票從各城鎮與偏遠開票所匯集起來。

根據昨天公布的蓋洛普（Gallup）民調，有略多數受訪者反對政府重啟談判的提案，與先前顯示支持重啟談判者小幅領先的民調相比，支持與反對雙方的態勢略有變化。

冰島最初於2009年申請加入歐盟，當時冰島規模小且高度曝險的經濟體系遭受金融危機重創。談判於2013年告吹，當時上台的疑歐派政府擱置這項入歐程序。

近年地緣政治局勢再度動盪，讓冰島人幾十年來斷斷續續爭論不休的議題，再度面臨緊迫性。

19歲的學生阿納森（Iwo Egill Macuga Arnasson）昨天在雷克雅維克投下選票，他表示自己對重啟談判的提案投下贊成票。

他告訴路透社：「我認為無論我們最終是否加入歐盟，這都會對我的生活產生極大的影響。」

冰島 公投 歐盟

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