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以色列屯墾民再襲約旦河西岸村莊 內唐亞胡罕見譴責

中央社／ 約旦河西岸庫斯拉村29日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。歐新社
以色列總理內唐亞胡。歐新社

數十名以色列屯墾民今天攻擊約旦河西岸北部村莊庫斯拉，包圍1棟民宅並投擲石塊。當地緊張情勢延續近3週之際，以色列總理內唐亞胡罕見公開譴責暴力行徑。

綜合法新社與路透社報導，庫斯拉（Qusra）居民表示，數名村民今天在1棟尚未完工的民宅施工時，有一小群屯墾民靠近民宅並呼叫增援，最後屯墾民帶著數十人返回，包圍屋內的7名巴勒斯坦人，並向他們投擲石塊。

其中1名受困的巴勒斯坦人歐戴（Saddam Oday）表示，以色列軍方抵達後，朝屋內施放催淚瓦斯，隨後拘留屋內居民；屋主巴尤提（Luay Bayruti）也說，以軍將屋內人員銬上手銬、蒙住雙眼並加以毆打，之後才釋放他們。

以色列軍方則稱，部隊及邊境警察是在接獲暴力衝突通報後前往現場，抵達後發現數十名暴徒和居民都在屋內。部隊隨後將屯墾民逐出、隔離雙方，並扣押疑似用於前往當地的車輛，警方也已展開調查。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對此表示，「我強烈譴責少數違法暴徒在庫斯拉村及賈盧德村（Jalud）的犯罪暴力行為，這些人不僅對守法的猶太社群造成嚴重不公，也干擾以色列國防軍（IDF）的任務執行，並損害以色列的國際形象。」這是他首次就庫斯拉事件發布公開聲明。

賈盧德村也發生另一起攻擊事件。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，蒙面屯墾民攻擊其採訪團隊成員，以及1名接受採訪的巴勒斯坦女子，造成多人受傷。

庫斯拉村的緊張情勢始於本月稍早，當時一批屯墾民阻擋物資進入庫斯拉村外圍的巴勒斯坦人住家，使居民受困屋內，引發美國大使罕見強烈譴責。美國及以色列官員告訴路透社，美方也曾向內唐亞胡施壓，要求他公開譴責圍困行動。

以色列屯墾民在約旦河西岸（West Bank）的暴力行為已持續多年，往往鮮少受到法律制裁，近月來這類攻擊事件更是大幅增加。

根據巴勒斯坦衛生部數據，自2023年10月以哈戰爭爆發以來，以軍及屯墾民已在約旦河西岸殺害至少1103名巴勒斯坦人，其中包括武裝分子和平民；以色列方面的數據則顯示，同時期至少有48名以色列人遭巴勒斯坦人攻擊或在以軍行動中喪生。

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