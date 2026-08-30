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北韓國防部長遭撤職 軍方高層重新洗牌

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，北韓國防部長已被免職，這是國家軍事領導層改組的一環。

北韓中央通信社（KCNA）報導，這項「結構性改組計畫」是在北韓領袖金正恩昨天主持的會議中決定的。

根據北韓中央通信社，努光鐵不僅被免去國防部長一職，在執政黨領導層中的職位也被降級為「軍需工業部第一副部長」。

北韓人民軍總政治局局長金成基（Kim Song Gi，音譯）獲任命為新任國防部長。

另一名高階官員、國防顧問朴正天（Pak JongChon）獲任中央軍事委員會副委員長，並躋身執政黨政治局。此外，當局還宣布其他多項升職任命。

北韓中央通信社在另篇報導指出，金正恩在昨天的典禮上讚揚科學家、研究人員及官員在國防科技領域取得進展，並授予他們國家最高榮譽。

北韓中央通信社報導，這些獲表揚人士為「解決開發新型作戰武器系統中具有劃時代意義的科學與技術問題」做出重大貢獻，但報導未說明相關系統的類型。

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