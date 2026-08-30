冰島是否重啟入歐談判 公投結果預計30日揭曉

冰島今天結束一場攸關是否重啟加入歐洲聯盟談判的歷史性公投，晚間隨即開始計票。這場公投牽動當地民眾關切的生活成本、安全、主權及漁業資源控制權。

路透社報導，投票晚間10時結束，隨即啟動複雜的計票程序，須透過飛機、船隻或汽車，將各城鎮及偏遠投票所的選票送達計票中心。選務人員表示，可信的開票結果可能須等到明天中午才會出爐。

根據昨天公布的蓋洛普（Gallup）民調，有略多數受訪者反對政府重啟談判的提案，與先前顯示支持重啟談判者小幅領先的民調相比，支持與反對雙方的態勢略有變化。

支持重啟談判的陣營認為，加入歐盟有機會降低居高不下的利率，並在烏克蘭戰爭及美國總統川普（Donald Trump）對北極島嶼格陵蘭（Greenland）施壓的國際局勢下，為冰島帶來更大安全保障。

反對陣營則主張，歐盟成員身分將危及冰島主權及對漁業資源的控制權。

冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）今天在首都雷克雅維克（Reykjavik ）投票後受訪表示，這場公投引發冰島社會對國家國際定位的熱烈討論。

她說：「這是很重要的一天，我們等這個時刻已經多年，終於得以投票表決。」

若「同意」票勝出，將為冰島與布魯塞爾展開談判鋪路。冰島最終是否加入歐盟，仍須在數年後再次舉行公投決定。