挪威新國王首度發聲 悼念父王、宣示肩負重任

挪威新國王哈康八世（Haakon VIII）繼位後今天首度公開向全體挪威民眾發表談話，緬懷昨天駕崩、享壽89歲的父親哈拉德五世（Harald V）。

綜合法新社和路透社報導，哈康八世在全國電視轉播的演說中談及已故的哈拉德五世時表示：「最重要的是，您始終堅守自己的價值與承諾。」

他表示，看到數以千計的挪威民眾自昨天起聚集在奧斯陸王宮外獻花、致意並點燃蠟燭，「是一個震撼且令人動容的時刻」。

53歲的哈康八世說：「我們正處於哀悼之中，但這麼多人與我們一同悲傷，也帶給我們安慰和力量。」

哈康八世感謝父親是他和姊姊瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）「真正的好爸爸」，也坦言自己現在肩負著「重大責任」。

他說，父親「常提醒我們每個人都要走自己的路，尋找自己的形式，成為自己」。

他宣告：「現在輪到我了。」

哈康八世強調，他將像父親一樣，以自己的方式履行職責，並再次重申挪威立憲君主制的根基。他將於9月1日在國會宣誓，承諾捍衛國家憲法和法律。

他說：「我們相信自主治理的體制，也就是相信民主；我們相信法治社會，且每個人都擁有平等的價值。」

哈康八世說：「我們相信，挪威應該有每個人的一席之地。我們要感受彼此連結的力量，並在內心深處知道，我們都是同一個國家的人民。」

依挪威憲政制度，哈康八世在父親辭世時即自動繼位。由於挪威國會早在1908年就已廢除加冕制度，因此不會為他舉行加冕典禮。

但如同他的父親與祖父，新國王仍可選擇在特隆赫姆大教堂（Trondheim Cathedral）舉辦登基祝福儀式，這座教堂曾於1814至1906年間為挪威國王舉行加冕。

挪威已宣布全國進入哀悼期，哈拉德五世國葬日期尚未公布。