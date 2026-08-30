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俄羅斯空襲烏克蘭首都附近彈藥庫 增至37人喪命
烏克蘭當局今天指出，俄羅斯昨天晚間出動無人機攻擊烏國首都基輔附近一處彈藥庫，引發火災與爆炸，迄今增至37人死亡，還有數十人受傷。
烏克蘭基輔州行政首長特卡欽科（TymurTkachenko）在通訊軟體Telegram發文寫道，至少37人死於爆炸。
他也說道：「救援人員和一切相關部門正在事發現場繼續作業。」
特卡欽科稍早提到，有數百人被迫撤離當地。
烏克蘭當局原本表示，遇襲的地方是米拉村（Myla）一間倉庫，似乎存放「爆裂物品」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）起初於社群媒體X平台發文：「讓這件事情發生的人都必須對他們決策負責…彈藥絕不能存放民宅或其他住宅區附近。」
但澤倫斯基在隨後的影片談話指出，這處彈藥庫隸屬烏克蘭軍方，用於存放無人機、砲彈及其他彈藥。
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今過去4年半時間，近幾個月來，雙方交戰皆加強長程打擊，導致許多平民傷亡。
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