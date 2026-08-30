陸西沙擴建造島 填海造陸補戰略空白

大陸最近又在南海部分島礁填海造陸，路透近日接連披露大陸在實控的西沙鴨公島、羚羊礁進行造島工程，引發越南的反對與關切。分析稱，大陸最近的造島目的是在填補戰略空白、強化常態化管控並回應周邊局勢變化。

據越通社，越南外交部發言人范秋姮廿八日表示，越南堅決反對中國在越南「黃沙群島」（西沙群島）「海參礁」（陸稱羚羊礁）和「甲魚島」（陸稱鴨公島）開展非法填海造地活動，並已就此提出嚴正交涉，要求立即停止有關活動。范秋姮聲稱，越南擁有充分的歷史證據和法律依據，充分證明越南據國際法對包括「海參礁」和「甲魚島」在內的「黃沙群島」擁有主權，「未經越南方面許可，外國在黃沙群島，包括海參礁和甲魚島開展的任何活動均屬非法、無效」。

路透廿六日報導，據衛星影像鴨公島上發現新的設施，可能是早期預警雷達設施。十九日路透還報導，中國已在羚羊礁完成第一階段建設工程，這表明南海已成為中國與美國及其盟友之間日益軍事化的競爭舞台，雙方都在爭奪未來任何與台灣有關的衝突中可能發揮關鍵作用的優勢。

去年底以來陸方大力推進羚羊礁等西沙島礁填海造陸，面積已達六平方公里，大陸外交部發言人林劍三月曾回應指，「中國在自己的領土上開展必要的建設是為了改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。近日官媒環球時報進一步引述專家指出，「經過多年建設」，羚羊礁目前建有海水淡化廠和發電站的基礎設施，進出羚羊礁的航道完成疏浚通航，漁民定居點也已建成，陸方專家更聲稱，中國嚴格在國際法框架內開展南海島礁建，羚羊礁的建設具有和平性質，惠及公眾。

有大陸專家分析指，二○一五年後大陸對南沙大規模填海造島已暫停，目前的行動聚焦在既有實控島礁的基礎設施完善與區域補位。其中羚羊礁即在填補戰略盲區，羚羊礁此前為漁民簡易定居點，擴建後可與永興島、中建島構成西沙新支撐三角，打通西沙至南沙的態勢感知與快速回應通道。

另一目的是應對周邊挑釁升級，今年以來菲律賓在仁愛礁坐灘軍艦加固、多次衝撞中國海警，美菲軍事合作深化，島礁擴建可通過實體存在提升前沿預警、執法介入與應急支援能力。

不僅大陸加速南海島礁建設，越南也在其實控島礁如火如荼擴建，美國智庫戰略與國際研究中心下屬「亞洲海事透明倡議」今年五月曾披露，越南控制的所有廿一個南沙島礁現在都有人工造地，與四年前相比呈現重大變化，越南在南沙新增約二一六公頃的土地，有望趕上甚至可能超過北京的造島規模。