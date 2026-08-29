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尼日首都激烈交火 叛變軍人試圖突破總統府安全防線

中央社／ 尼阿美29日綜合外電報導
尼日軍事統治者蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）。路透社
尼日軍事統治者蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）。路透社

尼日首都尼阿美多個地區今天清晨傳出持續槍響和爆炸聲，包括在機場和總統府附近。4名消息人士表示，這是叛變士兵發動的攻擊。

路透社報導，截至當地時間上午8時，國營電視及廣播處於斷訊狀態，政府則發布聲明呼籲民眾保持冷靜，強調安全部隊已經動員因應。

這起攻擊是對2023年政變奪權的軍事統治者蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）的最新威脅。蒂亞尼承諾加強此一沙赫爾地區（Sahel）主要鈾產國的安全，但是聖戰分子的攻擊未能止息。

今年稍早，蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）的附隨組織曾經分別襲擊作為民用機場和空軍基地的尼阿美的迪奧里．哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）。

據尼日一名安全消息人士及波恩國際衝突研究中心（Bonn International Centre for Conflict Studies）資深研究員吉沙瓦（Yvan Guichaoua）表示，這場清晨突襲持續數小時，參與的士兵來自西南部瓦拉姆（Ouallam）、泰拉（Tera）及多索（Dosso）等地。

當地部隊在與地區性伊斯蘭國分支的戰鬥中已經蒙受重大傷亡。

另一名尼日安全消息人士稍早向路透社透露，「恐怖分子」襲擊機場，並且試圖突破總統府周邊的安全防線。路透社記者目擊總統府附近區域發生激烈交火。

尼日擁有大量鈾礦、石油及黃金等資源。時任總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）2023年7月遭到政變推翻後，一直由軍方掌權。

自從奪權上台以來，蒂亞尼政府逐漸疏遠西方夥伴，深化對俄羅斯關係，並且退出區域性經濟組織西非經濟共同體（ECOWAS），轉而攜手馬利和布吉納法索組成沙赫爾國家聯盟（Alliance of Sahel States）。

當局加強對鈾礦產業的掌控，已經沒收法國核能巨頭歐安諾（Orano）的資產。過去，尼日是歐洲核燃料重要供應國，歐安諾產能全開時約有15%鈾礦來自尼日。

根據一項法令，原屬歐安諾和加拿大鈾礦公司GoviEx的鈾礦許可權已經於上週重新分配給國家支持的企業。

尼日 總統府

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