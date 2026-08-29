辛巴威中部重大交通事故 卡車撞小巴士至少27死

非洲國家辛巴威警方今天指出，國內中部地區一輛小型巴士與一台卡車迎面相撞，造成至少27人喪命，另有7人受傷。

法新社報導，辛巴威警方表示，這起交通事故發生於格林威治標準時間28日18時30分左右，地點位在首都哈拉雷（Harare）以南大約140公里處。

事發當時，卡車正要超越另一台車輛，卻與小型巴士迎面相撞。

警方提到，兩輛車子都載有「數量不明」的乘客。

辛巴威廣播電視台（ZBC）於社群媒體發布的影片顯示，小型巴士被撞爛且只剩下燒焦車體，卡車則停在道路另一側。

辛巴威交通事故頻繁，當地道路千瘡百孔，這是因為長年來資金不足並疏於維護，而且民眾經常不遵守行車規範。