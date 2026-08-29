俄羅斯夜襲釀27死 澤倫斯基不滿爆炸性物品存放住宅區

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯一架無人機夜襲基輔西郊附近一處倉庫，引發大火和爆炸，已知造成27人罹難。總統澤倫斯基對於將爆炸性物品和材料存放住宅區附近的作法表達不滿。

法新社報導，烏克蘭檢方指出，該倉庫疑似儲存「爆炸性物品」。總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）則表示，彈藥是罪魁禍首。

澤倫斯基在X平台發文表示：「所有讓這事情發生的人都必須對他們的決策負責…彈藥絕不能存放民宅或其他住宅區附近。」

俄羅斯與烏克蘭近幾個月來都加強對彼此進行遠程打擊，導致火災頻傳、平民傷亡人數攀升，達到2022年莫斯科發動侵略以來的新高。

澤倫斯基表示，爆炸波及周邊住宅區，以及一處老人和身心障礙者照護機構。

他指出：「截至目前已經通報27人罹難。」

烏克蘭檢察總長辦公室表示：「8月28日晚間約8時10分，一架無人飛行器墜落或擊中米拉鎮（Myla）一處企業廠區。」

檢方指出，調查重點將包括「該企業廠區儲存爆炸性物品及材料的合法性」，以及業主是否擁有「所需的許可和核准文件」。

該倉庫位在基輔西郊米拉鎮。官員並未說明該設施屬於軍事還是民間用途。

根據烏克蘭空軍統計，昨天深夜到今天清晨俄羅斯向烏克蘭發射至少2枚飛彈及267架無人機。