快訊

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

宮廟前被強押上車！南投23歲男7小時後遍體鱗傷 遭丟包急診不治

500碗2026／單日吸引破萬人次入場！全台人氣小吃齊聚夢時代 週日最後一天別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯夜襲釀27死 澤倫斯基不滿爆炸性物品存放住宅區

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯一架無人機夜襲基輔西郊附近一處倉庫，引發大火和爆炸，已知造成27人罹難。總統澤倫斯基對於將爆炸性物品和材料存放住宅區附近的作法表達不滿。

法新社報導，烏克蘭檢方指出，該倉庫疑似儲存「爆炸性物品」。總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）則表示，彈藥是罪魁禍首。

澤倫斯基在X平台發文表示：「所有讓這事情發生的人都必須對他們的決策負責…彈藥絕不能存放民宅或其他住宅區附近。」

俄羅斯與烏克蘭近幾個月來都加強對彼此進行遠程打擊，導致火災頻傳、平民傷亡人數攀升，達到2022年莫斯科發動侵略以來的新高。

澤倫斯基表示，爆炸波及周邊住宅區，以及一處老人和身心障礙者照護機構。

他指出：「截至目前已經通報27人罹難。」

烏克蘭檢察總長辦公室表示：「8月28日晚間約8時10分，一架無人飛行器墜落或擊中米拉鎮（Myla）一處企業廠區。」

檢方指出，調查重點將包括「該企業廠區儲存爆炸性物品及材料的合法性」，以及業主是否擁有「所需的許可和核准文件」。

該倉庫位在基輔西郊米拉鎮。官員並未說明該設施屬於軍事還是民間用途。

根據烏克蘭空軍統計，昨天深夜到今天清晨俄羅斯向烏克蘭發射至少2枚飛彈及267架無人機。

俄羅斯 基輔 爆炸 澤倫斯基

延伸閱讀

伊朗戰事拖累 傳駐歐美軍愛國者飛彈庫存告急

普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

紐時賞析／烏克蘭銀行員的俄國牢獄之路

俄羅斯油輪擱淺漏油...污染阿曼外海600平方公里 威脅海洋保護區生態

相關新聞

俄羅斯夜襲釀27死 澤倫斯基不滿爆炸性物品存放住宅區

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯一架無人機夜襲基輔西郊附近一處倉庫，引發大火和爆炸，已知造成27人罹難。總統澤倫斯基對於將爆炸...

日圓貶值加物價上漲 日本防衛裝備最多貴7成

日本防衛省回顧現行2023年度到2027年度「防衛力整備計畫」的實際成果後，提出報告指出，受到日圓貶值與物價上漲等因素影...

挪威國王哈拉德辭世 川普發文哀悼讚備受愛戴

美國總統川普今天對挪威國王哈拉德五世（King Harald V）辭世表達哀痛，形容他是一位「堅強、自豪且備受尊敬的長者...

日本政壇新貴變AI家教 親自登門指導首相高市使用

日本在人工智慧（AI）領域的推動呈現官民落差。在政治端，日本首相高市早苗近日邀請政壇新貴親自指導AI應用，展現政府高層帶頭轉型的姿態；然而最新企業調查指出，儘管日本企業投資AI意願強烈，實際將投資轉化為全公司層面商業成果的比例卻遠低於全球平均，且有高達半數員工必須靠自學因應轉型。

中籍講師涉殺害中國女學生 韓國警方全國搜索遺體

韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。為尋找嫌犯棄置被害人遺體的地點，警...

營養低不環保…沙拉王者萵苣挨轟4罪「農地不如種電」

美國的環孢子蟲症（cyclosporiasis）疫情擴大至47州，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的調查，元凶是從墨西哥中部進口、經加工處理、由Tayor Farms供應的結球萵苣。萵苣是生菜沙拉最常見的蔬菜，一般人認為吃生菜有益健康，其實萵苣95%成分是水，營養價值很低，而且未經煮熟的生菜易造成食物中毒，因此食品專家建議，即使沒有環孢子蟲症疫情，也別再吃萵苣了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。