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俄國無人機襲烏克蘭首都附近一處倉庫 至少27死
烏克蘭當局指出，俄羅斯昨天晚間出動無人機攻擊烏國首都基輔附近一處倉庫，引發了大火與爆炸，並造成至少27人喪命。
烏克蘭基輔州行政首長特卡欽科（TymurTkachenko）今天說道：「相當不幸，目前知道有27人死亡，而且這個數字恐怕不是最終結果。」
烏克蘭檢方表示，這間倉庫似乎存放「爆裂物品」，並宣布要展開調查。
法新社記者目擊，基輔市西方的郊區升起滾滾黑煙，烏克蘭官員則通報這間倉庫仍在燃燒。
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今過去4年半時間，近幾個月來，雙方交戰皆加強長程打擊，導致許多平民傷亡。
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