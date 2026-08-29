俄國無人機襲烏克蘭首都附近一處倉庫 至少27死

美國的環孢子蟲症（cyclosporiasis）疫情擴大至47州，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的調查，元凶是從墨西哥中部進口、經加工處理、由Tayor Farms供應的結球萵苣。萵苣是生菜沙拉最常見的蔬菜，一般人認為吃生菜有益健康，其實萵苣95%成分是水，營養價值很低，而且未經煮熟的生菜易造成食物中毒，因此食品專家建議，即使沒有環孢子蟲症疫情，也別再吃萵苣了。

2026-08-29 10:31