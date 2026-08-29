快訊

強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？專家警告這類股票恐重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓貶值加物價上漲 日本防衛裝備最多貴7成

中央社／ 東京29日綜合外電報導
受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。路透社
受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。路透社

日本防衛省回顧現行2023年度到2027年度「防衛力整備計畫」的實際成果後，提出報告指出，受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。

「日本經濟新聞」今天報導，具體而言，一架美國製F-35B戰鬥機在2023年度要價179億日圓，到了2026年度漲到242億日圓，大漲約35%；日本國產P-1巡邏機則從305億日圓上漲到460億日圓，漲幅多達50%左右；UH-2直升機、巡邏艦的漲幅更大，高達6成到7成多。

回顧報告也點到日本的經濟環境，國內企業物價指數從2022年平均的114.9，上升到2026年5月的134.5，漲幅約17%；匯率則是用計畫制定時所用的1美元兌108日圓，以及2026年7月1美元兌157到163日圓上下來估算。

日本現行的「防衛力整備計畫」規定，2023年度起防衛預算5年總額要達43兆日圓。若飛機或船艦的單價上漲，用相同預算總額採購的話，能買到的數量就會減少。若無法透過逐年度增加預算來吸收超出原先預估的費用，原本計畫取得的裝備就會延後到之後的年度。

而價格上漲已經壓縮現行計畫的餘裕。防衛省的報告指出，「由於執行制定計畫時未預期的事業，以及單價上漲，局部交貨已經受到影響」。

像是日本計劃在2023年度起的5年之間，取得12艘海上自衛隊護衛艦，不過截至2026年度，僅編列8艘的預算。而空中加油與運輸機原定目標是取得13架，目前仍有7架的預算未編列。若無法吸收上漲的單價，則會影響日後交貨的時程。

日本政府為了減少採購風險，正急於強化日本國內的生產。日相高市早苗政府列出的17項戰略領域，包含「防衛產業」，盼在日本國內開發小型無人機等裝備，並提高續戰能力。

不過，即便改由日本國內生產，在原物料、能源價格上升的影響之下，仍存有漲價的壓力。

日本 日圓 物價

延伸閱讀

日圓再破160！美日聯手護盤不到一月失靈 貝森特坦言干預是怕美債遭殃

日銀9月會升息？日本干預匯市金額頻創新高 從這兩細節可見端倪

日銀干預匯市規模創紀錄 160關卡附近是關鍵壓力區

鎧俠攜晟碟 在日建記憶體廠

相關新聞

日圓貶值加物價上漲 日本防衛裝備最多貴7成

日本防衛省回顧現行2023年度到2027年度「防衛力整備計畫」的實際成果後，提出報告指出，受到日圓貶值與物價上漲等因素影...

挪威國王哈拉德辭世 川普發文哀悼讚備受愛戴

美國總統川普今天對挪威國王哈拉德五世（King Harald V）辭世表達哀痛，形容他是一位「堅強、自豪且備受尊敬的長者...

日本政壇新貴變AI家教 親自登門指導首相高市使用

日本在人工智慧（AI）領域的推動呈現官民落差。在政治端，日本首相高市早苗近日邀請政壇新貴親自指導AI應用，展現政府高層帶頭轉型的姿態；然而最新企業調查指出，儘管日本企業投資AI意願強烈，實際將投資轉化為全公司層面商業成果的比例卻遠低於全球平均，且有高達半數員工必須靠自學因應轉型。

中籍講師涉殺害中國女學生 韓國警方全國搜索遺體

韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。為尋找嫌犯棄置被害人遺體的地點，警...

營養低不環保…沙拉王者萵苣挨轟4罪「農地不如種電」

美國的環孢子蟲症（cyclosporiasis）疫情擴大至47州，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的調查，元凶是從墨西哥中部進口、經加工處理、由Tayor Farms供應的結球萵苣。萵苣是生菜沙拉最常見的蔬菜，一般人認為吃生菜有益健康，其實萵苣95%成分是水，營養價值很低，而且未經煮熟的生菜易造成食物中毒，因此食品專家建議，即使沒有環孢子蟲症疫情，也別再吃萵苣了。

持菜刀闖中國駐日使館引外交風波！日本自衛隊員田村晃大遭免職

日本共同社報導，對於今年3月涉嫌闖入東京都港區的中國駐日本大使館的蝦野駐地（宮崎縣）三等陸尉村田晃大（24歲），日本陸上自衛隊28日作出懲戒免職處分。報導稱，據稱田村晃大對此表示，「對於給職場的各位造成困擾深表歉意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。