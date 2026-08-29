中斷13年 冰島歷史性公投決定是否重啟加入歐盟談判

冰島今天舉行一項歷史性公民投票，將決定是否重啟中斷13年的加入歐洲聯盟談判。其拉鋸激烈選情受到布魯塞爾密切關注。

法新社報導，這個人口不到40萬的國家曾在2009年金融危機重創經濟後申請加入歐盟。2013年疑歐派政府上台後，入盟談判為之中止。

現在看來，公投結果預計將會不相上下。最新民調結果顯示支持與反對方勢均力敵。

●選情緊繃

堅定親歐派外交部長古納斯多蒂爾（ThorgerdurKatrin Gunnarsdottir）受訪時指出：「確實非常膠著，但我始終抱持樂觀態度。結果還沒揭曉前，一切都還沒定論。」

投票將於當地時間上午9時展開，晚間10時結束。由於沒有出口民調而且選情緊繃，最早可能要到今天深夜才會有可靠開票結果。

約27萬3000位選民將就「冰島是否應該重啟與歐洲聯盟的入盟談判」這一問題，投下贊成或反對票。

如果「贊成」方獲勝，冰島將與布魯塞爾談判達成入盟協議，然後再將該協議交付公投以決定是否正式加入。

●漁權勢成談判重點

作為冰島經濟命脈而且雷克雅維克當局亟欲保有自主權 的漁業議題勢必將成為與布魯塞爾協商的重點。不過這次歐盟看來比以往更願意尋求妥協。

冰島畢夫柔斯特大學（Bifrost University）政治學者柏格曼（Eirikur Bergmann）受訪時表示：「這場公投基本上出於國內考量，但也受到（美國總統）川普第2任期以及這類地緣政治動盪衝擊的影響。」

隨著近年來冰島經濟蓬勃發展，部分選民認為無需討論加入歐盟，因為冰島以其歐洲經濟區（EuropeanEconomic Area）成員身分，已經可以進入歐盟單一市場。

然而，冰島重獲繁榮的代價是飆升通貨膨脹和高利率。部分家庭正在支付高達9%房貸利率，使得加入利率更低的歐元區極具吸引力。

●地緣政治動盪、川普不可預測

全球局勢方面，俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲戰火再起，動搖原有安全格局。川普的不可預測及其威脅要掌控鄰近的格陵蘭（Greenland），都令冰島民眾更加不安。

這座位處亞北極（Subarctic）、沒有軍隊的島國，其國防仰賴北大西洋公約組織（NATO）以及與美國在1951年簽訂的雙邊協定。

柏格曼指出：「民眾現在開始質疑該協定的效力。地緣政治的轉變正在影響這場辯論，但是並非主導力量。」

●歐盟密切關注

歐盟將密切關注本次公投結果。自從1994年以來，歐盟還未迎來過富裕並且對預算有淨貢獻的新成員。

若成功吸收冰島將成為歐盟積極擴大的正面典範，也有助於在未來納入諸如蒙特內哥羅等較貧窮國家時更容易讓人接受，甚至可能有助於改變極富裕的非歐盟成員國挪威的想法，避免其陷於孤立的境地。

歐盟擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）表示：「冰島的決定無疑會為歐盟接納新成員的論述增添強韌後盾。」