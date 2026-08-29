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挪威國王哈拉德辭世 川普發文哀悼讚備受愛戴
美國總統川普今天對挪威國王哈拉德五世（King Harald V）辭世表達哀痛，形容他是一位「堅強、自豪且備受尊敬的長者」。
法新社報導，川普在他的「真實社群」（TruthSocial）平台寫道：「他熱愛自己的國家，也深受人民愛戴與敬重。在這個艱難時刻，我們的心與王室家庭及全體挪威人民同在。這真是一個巨大的損失！」
挪威國王哈拉德五世今天逝世，享壽89歲。他在位逾30年，是挪威第一個與平民成婚的王室繼承人，開放、幽默的平民作風受到民眾愛戴，被挪威人稱為「人民的國王」。
哈拉德在挪威人民心中始終保持極高聲望。根據2月民調，在1至10分的評分標準中，他獲得9.2分，被認為是最能代表挪威王室的成員。
哈拉德五世辭世後，將由王儲哈康（Crown PrinceHaakon）即位成為哈康八世（Haakon VIII）。
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