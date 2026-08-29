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柬埔寨稱網路詐騙園區清零 專家質疑成效

中央社／ 金邊29日綜合外電報導

柬埔寨政府宣稱打擊詐騙產業取得重大進展，官員表示他們已徹底根除國內所有網路詐騙園區，但專家對此抱持懷疑態度。

路透社報導，根據昨天公布的會議相關聲明，負責打擊網路詐騙的柬埔寨國務部長蔡西納烈（ChhaySinarith）27日告訴一群外國外交官員：「大規模詐騙活動已全面受到控制，目前國內已不存在網路詐騙園區。」

然而聲明也說，犯罪集團已轉為分散經營的小規模活動，藏匿於旅館、公寓、出租屋、車輛與咖啡館等場所，柬埔寨有關當局仍持續鎖定這些目標進行掃蕩。

人權團體國際特赦組織（Amnesty International）亞太區共同主任費瑞（Montse Ferrer）表示，由於這個規模數十億美元的產業在柬埔寨牽涉的關係盤根錯節，他們「高度懷疑詐騙園區產業已被有效根除」的說法。

她說：「長期成功的真正考驗不在於有多少園區關閉，而是相關責任人是否受到調查、起訴以及防止恢復營運。」

這些詐騙園區大多由中國犯罪集團經營，容納數以萬計工作人員，其中許多人是人口販運受害者，生活在殘酷環境中。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，這類園區在柬埔寨、寮國、菲律賓以及緬甸與泰國邊境法治薄弱地區激增。

路透社尚未獨立證實柬埔寨政府的說法。路透社記者今年2月、3月及4月走訪柬埔寨遭廢棄或查封的詐騙園區並訪問相關人士，發現有虐待與工業規模的詐騙情事證據。

蔡西納烈表示，柬埔寨有關當局自去年7月以來調查793處疑似地點，進而掃蕩624處，逮捕來自39國近3萬名嫌疑人。

哈佛大學客座研究員、東南亞跨國犯罪分析家席姆斯（Jacob Sims）說：「國際壓力今年對大型詐騙園區造成實質影響，這些園區長久以來是柬埔寨政府助長的詐騙經濟中顯而易見的一環。」

不過他也說，當地公民社會與媒體受到打壓，在沒有獨立查證的情況下，對於所謂的根除說法必須存疑，「對國際社會而言，更大的風險是將表面上的活動受阻，誤以為已鏟除這個產業背後的網絡和政治保護」。

柬埔寨 詐騙 網路

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