相隔6年恢復交流 日本再度派學生赴俄羅斯

日本外務省（相當於外交部）表示，本月已經恢復派遣日本大學生等人前往俄羅斯短期交流的事業。這個交流最近一次是在2019年舉辦，過去幾年因為疫情以及俄烏戰爭爆發而中斷。

共同社報導，外務省昨天指出，學習俄語等專業的大學生等共15人，本月12日到20日在俄羅斯第二大都市聖彼得堡學習語言，以及跟當地學生交流。

這項交流事業由日、俄雙方共同出資的國際機構「日俄青年交流中心」所實施。這項交流過去因為2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，2022年2月起俄羅斯入侵烏克蘭而中斷。

日本國內也有不少人批評與持續入侵烏克蘭的俄國交流。而日本外務省表示，「繼續制裁等相關對俄政策內容，基本上沒有改變」，也說明以中長期的觀點來看，人員交流相當重要。

關於之後是否繼續這項交流事業，日本外務省回應，「將根據這次的結果評估」。