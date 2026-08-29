中籍講師涉殺害中國女學生 韓國警方全國搜索遺體

韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。為尋找嫌犯棄置被害人遺體的地點，警方帶著嫌犯在韓國全國各地展開搜索。

根據韓聯社報導，30多歲嫌犯鄭男（大學講師）涉嫌殺害一名為領取研究所修業證明而入境韓國的20多歲中國籍女性留學生，且毀損部分遺體後加以棄置。

警方透過監視器畫面確認，鄭男於20日凌晨2時左右與被害人一同進入自己的住處；20日晚間10時30分左右，鄭男獨自穿著女裝，並以帽子等遮住臉部後離開住處。之後鄭男前往東大邱站，並被發現在東大邱站附近關閉被害人的手機，在附近廁所換回男裝，再返回自己的住處。

鄭男於21日晚間7時5分左右向警方報案，聲稱被害人失蹤。警方於25日晚間7時29分左右，在慶山市河陽邑一處道路上將他逮捕。

慶北慶山警察署今天表示，自昨天上午起已投入刑警，讓遭羈押的中國籍講師鄭姓男子搭乘警方車輛前往各地，搜尋被害人遺體。警方研判，鄭男在自己家中殺害被害人並毀損遺體後，將遺體棄置於全國多處。為確認確切棄屍地點，警方正根據鄭男犯案後的行蹤等資訊，持續擴大搜索範圍。

另外，被害人家屬已於昨天入境韓國，警方計畫以關係人身分傳喚家屬，調查被害人與鄭男平時的關係等情況。另經確認，疑似中國領事館相關人員也於昨天下午4時左右前往慶山警察署。