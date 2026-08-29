快訊

發現長輩疑失智怎麼辦？「別急著拿走存摺」專家教一步步處理財務

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

聽新聞
0:00 / 0:00

中籍講師涉殺害中國女學生 韓國警方全國搜索遺體

中央社／ 首爾29日專電
韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。示意圖／ingimage
韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。示意圖／ingimage

韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。為尋找嫌犯棄置被害人遺體的地點，警方帶著嫌犯在韓國全國各地展開搜索。

根據韓聯社報導，30多歲嫌犯鄭男（大學講師）涉嫌殺害一名為領取研究所修業證明而入境韓國的20多歲中國籍女性留學生，且毀損部分遺體後加以棄置。

警方透過監視器畫面確認，鄭男於20日凌晨2時左右與被害人一同進入自己的住處；20日晚間10時30分左右，鄭男獨自穿著女裝，並以帽子等遮住臉部後離開住處。之後鄭男前往東大邱站，並被發現在東大邱站附近關閉被害人的手機，在附近廁所換回男裝，再返回自己的住處。

鄭男於21日晚間7時5分左右向警方報案，聲稱被害人失蹤。警方於25日晚間7時29分左右，在慶山市河陽邑一處道路上將他逮捕。

慶北慶山警察署今天表示，自昨天上午起已投入刑警，讓遭羈押的中國籍講師鄭姓男子搭乘警方車輛前往各地，搜尋被害人遺體。警方研判，鄭男在自己家中殺害被害人並毀損遺體後，將遺體棄置於全國多處。為確認確切棄屍地點，警方正根據鄭男犯案後的行蹤等資訊，持續擴大搜索範圍。

另外，被害人家屬已於昨天入境韓國，警方計畫以關係人身分傳喚家屬，調查被害人與鄭男平時的關係等情況。另經確認，疑似中國領事館相關人員也於昨天下午4時左右前往慶山警察署。

韓國 遺體 學生 中國

延伸閱讀

中國女學生在韓遭同胞肢解棄屍 30歲兇手是解剖學講師

影／陸女留學韓國遭肢解…韓媒公布疑似棄屍畫面 嫌犯穿女裝誤導調查

醫美偷拍案第二波 新北檢起訴光澤醫美主管、監視器廠商共9人

高中教師租屋處廁所「偷拍如廁」9女學生受害！嘉義地檢起訴求刑4年

相關新聞

川普宣布史上最大石油交易！美國取得委內瑞拉650億桶石油多數控制權

美國總統川普28日在真實社群發文宣布，剛與委內瑞拉達成「世界歷史上最大的石油交易」，取得超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。

中籍講師涉殺害中國女學生 韓國警方全國搜索遺體

韓國慶尚北道有一名中國籍大學講師涉嫌殺害修讀自己課程的中國留學生，因殺人等罪嫌遭羈押。為尋找嫌犯棄置被害人遺體的地點，警...

營養低不環保…沙拉王者萵苣挨轟4罪「農地不如種電」

美國的環孢子蟲症（cyclosporiasis）疫情擴大至47州，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的調查，元凶是從墨西哥中部進口、經加工處理、由Tayor Farms供應的結球萵苣。萵苣是生菜沙拉最常見的蔬菜，一般人認為吃生菜有益健康，其實萵苣95%成分是水，營養價值很低，而且未經煮熟的生菜易造成食物中毒，因此食品專家建議，即使沒有環孢子蟲症疫情，也別再吃萵苣了。

持菜刀闖中國駐日使館引外交風波！日本自衛隊員田村晃大遭免職

日本共同社報導，對於今年3月涉嫌闖入東京都港區的中國駐日本大使館的蝦野駐地（宮崎縣）三等陸尉村田晃大（24歲），日本陸上自衛隊28日作出懲戒免職處分。報導稱，據稱田村晃大對此表示，「對於給職場的各位造成困擾深表歉意。」

美中台博弈／核競賽將洗牌？川普要見金正恩的3個誤讀

自從美國總統川普宣布縮短與南韓軍演、期待與北韓領導人金正恩會面後，國際執著於過去的印象，常有誤讀。資深國際新聞媒體人郭崇倫為《聯合報數位版》讀者耙梳幾種典型的陳述，解讀川普及南韓政府對北韓及印太安全的態度與分歧，並點出川普與金正恩會面，是未來幾個月的亞太大事，將牽涉美國、朝鮮、南韓與中國大陸等四個國家的互動角力，尤其牽涉東北亞的核武競賽。

中美將延長貿易休戰協議

港媒南華早報昨（28）日獨家報導，知情人士表示，中美正準備延長去年在南韓釜山達成的貿易休戰協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。