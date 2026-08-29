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尼日首都尼阿美傳槍響爆炸 機場、總統府附近交火
2名目擊者告訴路透社，今天清晨，西非國家尼日（Niger）首都尼阿美（Niamey）多個地區傳出連串槍聲與爆炸聲。
其中1名目擊者表示，槍聲響徹尼阿美的迪奧里．哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）周邊以及總統府附近。
另名目擊者則指出，「現場發生激烈交火。（總統）府邸附近仍在持續射擊」。
尼日自2023年7月發生政變、推翻民選文人總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，由軍方掌權。
由蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）領導的軍政府上台後，逐漸疏遠傳統西方盟友，並與俄羅斯建立更密切的關係，路線與同樣由軍政府掌權的鄰國馬利及布吉納法索相似。這3個西非沙赫爾（Sahel）地區國家政變後也組成安全與政治聯盟。
儘管3國軍政府領導人承諾改善安全情勢，但3國至今仍持續對抗與蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）相關的伊斯蘭主義叛亂勢力。
今年以來尼日已發生多起致命攻擊事件，包括3月西南部至少有44名平民遭殺害，以及1月尼阿美國際機場附近發生的攻擊事件。
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