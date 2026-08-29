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日本評估：近畿發生規模6.8以上地震機率過半

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本政府昨天公布近畿地區活斷層的長期評估，指出該地區未來30年內發生規模6.8以上地震機率為50%至60%。穿過敦賀核能發電廠廠區的活斷層也被列為風險最高的區段。

共同社中文網報導，日本政府地震調查委員會先前曾經評估主要活斷層，但這次的評估對象擴大到11個地區、共45條活斷層。

依地震發生機率由高至低，依序被區分為S、A、Z級，以及「不明」的X級等4個等級。風險最高、地震發生機率達3%以上的「S級」區段從原有3個增至9個，其中包含穿過福井縣敦賀核電廠廠區的活斷層。

關於活斷層，地震調查委員會還設想超過日本國內最大規模、達規模8以上的巨大地震。此次評估屬於自2013年起公布的區域評估之一，是繼九州、關東、中國、四國之後的第5例，並納入電力公司及大學等機構的調查結果。

日本政府地震調查委員會委員長、防災科學技術研究所研究員小原一成指出，「該地區活斷層眾多，地震發生機率也高於其他地區。」他也呼籲把評估結果反映於地方政府的災損預測及防災計畫中。

調查委員會根據活斷層的特徵及分布情況，把近畿地區劃分為「近畿三角帶」、「近畿西北部」、「紀伊半島」3個區域評估。

「近畿三角帶」由敦賀灣、兵庫縣淡路島及伊勢灣三地連線圍成，活斷層密集，地震發生機率達40%至60%，是3個區域中最高的。這個區域涵蓋京都市、大阪市、神戶市等人口密集的地區，9個S級區段全部位於該區域。

「近畿西北部」包含兵庫縣及京都府北部等地，地震發生機率為30%；「紀伊半島」則為7%。

若從各個活斷層的評估結果來看，「柳瀨－關原斷層帶」跨越福井、滋賀、岐阜三縣、全長約127公里，發生連動的話，預估地震規模將達規模8.1至8.3左右。

兵庫縣的「六甲及淡路島斷層帶」中，與1995年阪神大地震主要震源區相鄰的「六甲山地南緣－淡路島東岸」區段也被評為S級。大阪市區地下的「上町斷層帶」則由原先的S級下修。調查委員會說明，其危險性並未消失。

日本 機率 地震

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